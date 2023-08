Caldo, Genova vede la fine dell’incubo: venerdì ancora bollino rosso, sabato si passerà a giallo

Genova. Sta per concludersi la settimana più calda dell’anno in Liguria. Il ministero della Salute ha emesso il nuovo bollettino per le ondate di calore. A Genova è confermato il bollino rosso per le giornate di oggi (24 agosto) e domani (25 agosto), ma la buona notizia è che sabato si passerà a bollino giallo con un netto abbassamento delle temperature reali e percepite grazie a un cambiamento complessivo dello scenario meteo.

Secondo le previsioni di riferimento per il ministero della Salute, le temperature sono in costante diminuzione e nel weekend scenderanno sotto i 30 gradi, facendo diminuire anche il disagio fisiologico. Prima della tregua, però, ci sono ancora due giorni di emergenza massima con “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

È importante seguire i consigli per prevenire problemi di salute: evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata così come l’attività fisica all’aperto, trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa bagnandosi spesso con acqua fresca o andare in un luogo pubblico climatizzato, bere liquidi moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè (niente bibite ghiacciate e alcolici), seguire un’alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne ed evitando cibi elaborati e piccanti, consumare molta verdura e frutta fresca.

Intanto in Liguria è trascorsa un’altra “notte tropicale” che per molti è stata insonne. Le temperature in alcuni casi (in particolare Val Roja e Val Nervia nell’entroterra imperiese) non sono scese sotto i 28 gradi. Nel centro di Genova la minima è stata raggiunta alle 7.00 con 27,8 gradi, ma a mezzanotte la colonnina di mercurio era ancora sopra i 30 gradi. Condizioni che si ripeteranno in modo piuttosto simile nella notte tra giovedì e venerdì.

Le previsioni per il weekend sono ancora caratterizzate da incertezza. Secondo i meteorologi di Arpal i primi segnali di cedimento arriveranno venerdì grazie a un’avvezione di umidità dal Mar Ligure che porterà qualche nuvola. I modelli concordano sull’arrivo di una perturbazione che entrerà tra sabato e domenica e avrà qualche strascico fino a martedì. Forse sabato e domenica mattina riusciremo a salvarci dalla pioggia, anche se non saranno giornate soleggiate come queste”.