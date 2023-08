Caldo estremo, i sindacati dell’edilizia: “Massima prudenza, datori di lavori attuino il protocollo di sicurezza”

Genova. “In vista dell’allerta rossa per il caldo prevista già nella giornata di domani rafforzeremo la presenza dei nostri operatori nei cantieri edili della Liguria. E dall’inizio di questa ondata di caldo che stiamo monitorando ogni giorno fisicamente la situazione affinché venga tutelata la salute dei lavoratori.

A scriverlo in una nota stampa Andrea Tafaria segretario generale della Filca Liguria, la federazione degli edili della Cisl, in vista delle prossime giornate da bollino rosso per il caldo: “Serve massima attenzione e lo diciamo soprattutto alle aziende, ci sono regole ben precise sottoscritte nel protocollo sul caldo in Prefettura a Genova che devono essere rispettate. Così come in tutta la Liguria le imprese hanno l’obbligo di pensare esclusivamente alla sicurezza dei propri lavoratori”.