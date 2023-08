Calciomercato Genoa, ufficializzato il ritorno di Haps

Genova. Parafrasando la celebre hit di Britney Spears Oops!… I Did It Again il Genoa ha annunciato anche con un reel-meme il ritorno di Ridgeciano Haps anche sui social network.

Il giocatore nei giorni scorsi aveva già effettuato le visite mediche.

Il laterale di origine surinamese, nato ad Utrecht il 12/06/1993, arriva dal Venezia con la formula del prestito con opzione di riscatto.

Dopo l’esperienza in prestito dell’anno scorso conclusasi a causa dell’infortunio al perone sinistro, Haps torna per rinforzare la fascia sinistra. Ora il Genoa ha varie opzioni al suo arco tra Vazquez adattato alla corsia di sinistra (come lo stesso Matturro) e Martìn.