Calciomercato: alla Lavagnese arriva il giovane Ray Omoregbe

Lavagna. La Lavagnese calcio comunica di aver trovato l’accordo con il giovane attaccante leva 2005 Ray Murphy Omoregbe che andrà a infoltire il reparto offensivo per dare maggiori alternative a mister Ruvo.

Omoregbe proviene dallo Sparta Novara, squadra locale piemontese con la quale nelle ultime stagioni ha ben figurato a livello giovanile e in Promozione piemontese con la prima squadra, tanto da destare le attenzioni di squadre professionistiche, su tutte il Monza.

Per Ray una grande opportunità questa a Lavagna per mettersi ulteriormente in mostra cercando la via del professionismo già raggiunta dal fratello Bob acquistato dal Milan e girato in prestito al Fiorenzuola in Serie C.