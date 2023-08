Calcio: Sestri Levante, ultimo test prestagionale disputato con la Fezzanese (2-0)

Sestri Levante. A una settimana dall’inizio del campionato calcistico professionistico di Serie C il Sestri Levante scalda i motori.

I corsari si apprestano ad affrontare dopo oltre sessant’anni la terza serie nazionale. Nell’ultima amichevole pre stagionale vittoria 2 a 0 contro gli spezzini della Fezzanese, squadra militante in Serie D.

Le reti messe a segno da D’Antoni e Gala.

Nella giornata di ieri il presidente e patron corsaro Risaliti, assieme all’allenatore Barilari e al capitano della squadra Pane, sono stati premiati dal comune di Sestri Levante con una targa commemorativa. Per celebrare nuovamente la memorabile annata della passata stagione, coronata dalla vittoria nella “Poule Scudetto”.

L’esordio in Serie C dei rossoblu avverrà in notturna, venerdì 1 settembre alle 20:45 sul campo dei toscani del Pontedera.