Caduta in un dirupo a Davagna, la motociclista 32enne è ancora intubata in rianimazione

Genova. È ancora ricoverata in rianimazione all’ospedale San Martino, in prognosi riservata, la donna di 32 anni che ieri pomeriggio è finita giù da un ponte mentre andava in moto nei pressi di Pian Carnese, sulla strada statale 45 nel territorio comunale di Davagna.

La giovane, che ha fatto un volo di sette metri ed è stata recuperata in una scarpata, ha riportato un grave trauma addominale e fratture agli arti inferiori. Al momento è intubata e tenuta sotto stretto monitoraggio dai medici del terzo piano del Monoblocco che valuteranno nelle prossime ore se riusciranno a farla respirare autonomamente.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14.00. La ragazza era alla guida di una moto Yamaha quando, per cause da accertare, è finita fuori strada. Per recuperarla i vigili del fuoco sono scesi in fondo al dirupo e hanno dovuto calare in sicurezza anche il personale medico. Un’operazione piuttosto difficile, perché è stato necessario piazzare l’autoscala con estrema cura per permetterle di lavorare sotto strada.

A indagare sulla dinamica dell’incidente, che probabilmente non ha visto altri mezzi coinvolti, sono i carabinieri. La strada era stata chiusa per più di un’ora per consentire i soccorsi.