Buscopan: un alleato prezioso contro gli spasmi addominali

I dolori addominali sono tra i disturbi più comuni negli individui di tutte le età e possono manifestarsi in molte forme diverse. L’addome è una vasta area del corpo che ospita molti organi vitali, tra cui lo stomaco, il fegato, la cistifellea, il pancreas, l’intestino tenue e crasso, e gli organi riproduttivi. Data la complessità e la varietà di strutture presenti in questa parte del corpo, non sorprende che i dolori addominali possano avere molteplici cause.

Le origini dei dolori addominali possono essere legate a problemi digestivi, infiammazioni, infezioni, ostruzioni, traumi o altre condizioni mediche. Alcune cause sono temporanee e benigne, come i gas o l’indigestione, mentre altre, come le malattie infiammatorie intestinali o l’appendicite, possono richiedere un intervento medico urgente.

Scopriamo perché Buscopan è tra i farmaci più usati per combattere i dolori addominali.

A cosa serve Buscopan

Il principio attivo di Buscopan (sia in compresse che in supposte) è lo Scopolamina-N-butilbromuro, noto anche come N-butilbromuro di joscina. È un derivato della scopolamina, una sostanza naturale estratta da alcune piante del genere Datura e altre piante simili.

Questo principio attivo agisce riducendo le contrazioni muscolari involontarie nel tratto gastrointestinale e genito-urinario, offrendo sollievo da crampi e dolore. L’effetto è ottenuto bloccando l’azione dell’acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile proprio della contrazione dei muscoli lisci, come quelli presenti nell’intestino e nell’utero. Quindi, bloccando la sua azione, la Scopolamina-N-butilbromuro riduce le contrazioni muscolari involontarie.

Dunque, grazie al principio attivo N-butilbromuro di joscina, Buscopan risulta particolarmente adatto a trattare i seguenti disturbi:

Diarrea : Buscopan riduce gli spasmi e rallenta i movimenti intestinali, aiutando a ridurre la frequenza delle scariche di diarrea.

: Buscopan riduce gli spasmi e rallenta i movimenti intestinali, aiutando a ridurre la frequenza delle scariche di diarrea. Mal di pancia : Buscopan allevia gli spasmi muscolari dell’addome, dando sollievo dal dolore alla pancia;

: Buscopan allevia gli spasmi muscolari dell’addome, dando sollievo dal dolore alla pancia; Mal di stomaco : Buscopan rilassa i muscoli lisci dello stomaco, riducendo il dolore causato dagli spasmi;

: Buscopan rilassa i muscoli lisci dello stomaco, riducendo il dolore causato dagli spasmi; Diverticoli : quando sono presenti i diverticoli si fa spesso ricorso agli antispastici come Buscopan, dato che gli spasmi addominali sono particolarmente dolorosi quando si soffre di questo disturbo;

: quando sono presenti i diverticoli si fa spesso ricorso agli antispastici come Buscopan, dato che gli spasmi addominali sono particolarmente dolorosi quando si soffre di questo disturbo; Dolori mestruali : i dolori da ciclo sono causati da contrazioni dell’utero. Quindi, rilassando i muscoli lisci dell’utero Buscopan riduce questi spasmi e di conseguenza i dolori mestruali.

: i dolori da ciclo sono causati da contrazioni dell’utero. Quindi, rilassando i muscoli lisci dell’utero Buscopan riduce questi spasmi e di conseguenza i dolori mestruali. Cistite : Buscopan rilassa i muscoli della vescica, riducendo il dolore e la sensazione di bruciore associati agli spasmi della vescica dovuti alla cistite.

: Buscopan rilassa i muscoli della vescica, riducendo il dolore e la sensazione di bruciore associati agli spasmi della vescica dovuti alla cistite. Colica addominale : questo tipo di dolore è spesso causato da spasmi intestinali, che vengono alleviati da Buscopan.

: questo tipo di dolore è spesso causato da spasmi intestinali, che vengono alleviati da Buscopan. Colon irritabile : Buscopan è adatto a ridurre gli spasmi e il dolore che sono molto frequenti quando si soffre di questa sindrome;

: Buscopan è adatto a ridurre gli spasmi e il dolore che sono molto frequenti quando si soffre di questa sindrome; Colite : l’infiammazione del colon può causare spasmi dolorosi. Il Buscopan rilassa i muscoli lisci del colon e riduce il dolore.

: l’infiammazione del colon può causare spasmi dolorosi. Il Buscopan rilassa i muscoli lisci del colon e riduce il dolore. Colica biliare : questo dolore è causato da spasmi del dotto biliare. Il Buscopan rilassa i muscoli lisci del dotto, alleviando il dolore.

: questo dolore è causato da spasmi del dotto biliare. Il Buscopan rilassa i muscoli lisci del dotto, alleviando il dolore. Colica renale : gli spasmi dell’uretere possono causare dolore quando un calcolo renale si muove attraverso di esso. Il Buscopan rilassa l’uretere, facilitando il passaggio del calcolo e riducendo il dolore.

: gli spasmi dell’uretere possono causare dolore quando un calcolo renale si muove attraverso di esso. Il Buscopan rilassa l’uretere, facilitando il passaggio del calcolo e riducendo il dolore. Gastrite: l’infiammazione dello stomaco può causare spasmi e dolore. Il Buscopan rilassa i muscoli lisci dello stomaco, fornendo sollievo.

Per un trattamento più completo dei disturbi gastro-intestinali, spesso Buscopan viene usato insieme ai fermenti lattici. In questo modo, si allevia il dolore dovuto agli spasmi intestinali e al contempo si riequilibra la flora batterica intestinale. In effetti, nella maggior parte dei casi è proprio lo squilibrio del microbiota intestinale a causare gli spasmi.

Le differenze tra Buscopan e altri farmaci per dolori addominali

Oltre a Buscopan esistono tanti altri farmaci utilizzati contro i dolori addominali. È bene capire quali sono le differenze per scoprire qual è la soluzione adatta a te.

Spasmex o Buscopan : entrambi sono antispastici, ma hanno principi attivi diversi. Mentre Buscopan contiene N-butilbromuro di joscina, Spasmex contiene Trospio cloruro. Entrambi agiscono rilassando la muscolatura liscia, ma possono avere profili di effetti collaterali leggermente diversi.

: entrambi sono antispastici, ma hanno principi attivi diversi. Mentre Buscopan contiene N-butilbromuro di joscina, Spasmex contiene Trospio cloruro. Entrambi agiscono rilassando la muscolatura liscia, ma possono avere profili di effetti collaterali leggermente diversi. Spasmomen o Buscopan : Spasmomen contiene Otilonio bromuro come principio attivo. Anche in questo caso, entrambi i farmaci sono antispastici e agiscono rilassando la muscolatura liscia, ma possono differire in termini di indicazioni ed effetti collaterali.

: Spasmomen contiene Otilonio bromuro come principio attivo. Anche in questo caso, entrambi i farmaci sono antispastici e agiscono rilassando la muscolatura liscia, ma possono differire in termini di indicazioni ed effetti collaterali. Antispasmina Colica o Buscopan : Antispasmina Colica contiene Paracetamolo e Papaverina cloridrato. Mentre il Paracetamolo ha un’azione analgesica, la Papaverina ha un’azione antispastica. Buscopan, d’altra parte, è solo un antispastico.

: Antispasmina Colica contiene Paracetamolo e Papaverina cloridrato. Mentre il Paracetamolo ha un’azione analgesica, la Papaverina ha un’azione antispastica. Buscopan, d’altra parte, è solo un antispastico. Duspatal o Buscopan : Duspatal contiene Mebeverina, un altro antispastico. Entrambi i farmaci sono utilizzati per trattare i disturbi gastrointestinali, ma possono avere profili di effetti collaterali e indicazioni leggermente diversi.

: Duspatal contiene Mebeverina, un altro antispastico. Entrambi i farmaci sono utilizzati per trattare i disturbi gastrointestinali, ma possono avere profili di effetti collaterali e indicazioni leggermente diversi. Debridat o Buscopan: Debridat contiene Trimebutina, che ha sia proprietà antispastiche che procinetiche. Mentre Buscopan è principalmente utilizzato per alleviare gli spasmi, Debridat può anche essere utilizzato per regolare la motilità intestinale.

In caso di dubbio è sempre bene rivolgersi ad un professionista sanitario, che saprà darti le giuste indicazioni su qual è il rimedio giusto per il tuo disturbo specifico.