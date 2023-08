Borgoratti, moto contro un camion dei vigili del fuoco: un uomo ferito al San Martino

Genova. Incidente in tarda mattinata in via Cadighiara, nel quartiere di Borgoratti, dove una moto si è scontrata con un camion dei vigili del fuoco.

È successo verso le 12.40 nelle vicinanze di piazza Rotonda. Sul posto la polizia locale, l’ambulanza della Croce Verde di Quarto e l’automedica del 118 di Genova.

Nell’impatto è rimasto coinvolto solo il motociclista che ha accusato un lieve trauma cranico e la frattura del polso sinistro. Per questo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

Sono in corso i rilievi da parte della polizia locale per capire l’esatta dinamica dell’incidente.