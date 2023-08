Genova. Con settembre e l’inizio delle scuole, è nuovamente possibile fare richiesta per il cosiddetto “bonus trasporti”, l’agevolazione da 60 euro per l’acquisto di un abbonamento annuale e mensile per i mezzi pubblici.

Il “click day”, ovvero la giornata in cui sarà nuovamente possibile accedere alla piattaforma governativa per fare richiesta, è venerdì 1 settembre, a partire dalle 8 del mattino, quando sarà possibile fare un nuovo tentativo di richiesta e usufruire così degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023.

Il bonus può essere richiesto da persone con un reddito entro i 20mila euro, e deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può comunque iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Va richiesto direttamente dal cliente, e permette di ricevere il contributo massimo di 60 euro per comprare abbonamenti mensili o annuali del trasporto pubblico, caricati su CityPass.

Bonus trasporti, come fare la richiesta

A Genova, il bonus può essere richiesto per abbonamenti Amt. Per fare domanda bisogna accedere alla piattaforma web www.bonustrasporti.lavoro.gov.it con Spid o Carta di identità elettronica (Cie), inserire i dati richiesti specificando l’intestatario dell’abbonamento e il gestore del servizio di trasporto, e poi scegliere il tipo di abbonamento tra servizio urbano, provinciale o integrato rete urbana, provinciale e Ferrovia Genova – Casella.

Il codice dell’agevolazione verrà richiesto in fase di pagamento. In caso di nuova emissione di un abbonamento, il richiedente potrà scegliere una decorrenza entro 30 giorni dalla data di acquisto, in caso di rinnovo l’abbonato potrà scegliere nei 30 giorni successivi al giorno di scadenza dell’abbonamento in corso.