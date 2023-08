Bolzaneto, 55enne accoltellato davanti alla stazione: ricoverato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi

Genova. Violenta aggressione ieri sera a Bolzaneto in via Pastorino davanti alla stazione. Vittima un uomo di 55 anni che è riuscito lui stesso, nonostante le ferite, a chiamare i soccorsi.

E’ successo intorno alle 23. Sul posto sono arrivate l’automedica Golf 2 inviata dalla centrale operativa del 118 e i volontari della croce rosa rivarolese e della croce oro di Manesseno.

L’uomo che è stato colpito due volte, nella parte anteriore e posteriore del torace, è stato portato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Fortunatamente il codice rosso è solo “per dinamica”, l’uomo è sempre stato lucido e cosciente e non è in pericolo di vita.

Alla polizia intervenuta ha detto di aver visto l’aggressore ma di non conoscerlo.