Bogliasco, la strada di Marta Carpaneto e Maddalena Paganello sarà ancora biancazzurra

Bogliasco. Tanta, tantissima, strada fatta assieme fin da bambine. Altrettanta da percorrere nell’immediato futuro. Sempre una a fianco all’altra.

È destinata a proseguire ancora la lunga storia sportiva che da un decennio ormai accomuna il Netafim Bogliasco 1951, Marta Carpaneto e Maddalena Paganello. Le due giovani tigri, pluriscudettate con le varie Under biancazzurre e in grado di compiere un lungo percorso che le ha viste assieme fin dai tempi dell’Acquagol e che da diverse stagioni le vede protagoniste in Serie A1, hanno firmato nelle scorse ore i rispettivi rinnovi contrattuali.

La calottina numero 9 e quella numero 11 della formazione allenata da Mario Sinatra quindi non cambieranno padrone. La prima resterà di pertinenza di Paganello, attaccante classe 2005 appena eletta miglior giocatrice delle finali scudetto Under 18; la seconda sarà ancora calcata sulla testa di Carpaneto, un anno più “vecchia” (si fa per dire…) e pronta da capitano dell’Under 20 a trascinare le sue compagne nella rincorsa al tricolore che prenderà il via la prossima settimana ad Avezzano.

Due punti fermi che continueranno a tingere di biancazzurro le piscine di tutt’Italia. Come hanno sempre fatto da dieci anni a questa parte. Dall’Acquagol alla Serie A1.