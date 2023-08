Bimbo ucraino con una gravissima malattia del midollo osseo salvato dai medici genovesi

Genova. Dall’età di cinque anni Aleksandr – il nome è di fantasia – soffriva di una gravissima patologia: il suo midollo osseo non era in grado di produrre sangue, per questo la sua vita dipendeva da continue trasfusioni. A Genova è arrivato dall’Ucraina, ospite di una comunità insieme alla mamma e alla sorellina mentre nel suo Paese era scoppiata la guerra. Con una complicazione ulteriore: un’epatite C che gli stava danneggiando il fegato e che richiedeva cure immediate, ostacolando la risoluzione definitiva della sua malattia ematologica. Oggi quel bimbo ha otto anni, sta bene e finalmente potrà condurre una vita normale grazie alla collaborazione tra i medici degli ospedali San Martino e Gaslini.

“Nel giugno 2022 siamo stati contattati dall’ospedale Gaslini per il trattamento dell’epatite cronica di questo bambino – racconta Edoardo Giannini, direttore della clinica gastroenterologica del policlinico -. Aleksandr era affetto da una rara forma di aplasia midollare che lo rendeva completamente dipendente da emotrasfusioni. E probabilmente è così che ha contratto il virus, virtualmente non presente in Italia a livello infantile. Per curare la sua malattia il bimbo necessitava di un trapianto di cellule staminali emopoietiche, ma il trattamento era possibile solo dopo aver eradicato l’epatite”.

Ma sul suo difficile cammino è sorto un altro ostacolo. “Questo trattamento è possibile solo presso il nostro centro, ma il farmaco adeguato per il genotipo virale del paziente non era disponibile. In Italia esiste un accordo tra l’Aifa e la Gilead Sciences, l’azienda farmaceutica che lo produce, perché forniscano una certa quantità di un farmaco adatto per un genotipo differente”. Così Giannini, che in passato è stato segretario dell’Associazione italiana per lo studio del fegato e aveva combattuto per ottenere l’universalità delle cure per l’epatite C, ha preso in mano la situazione. “Ho provveduto a contattare l’azienda chiedendo di fornire il farmaco a un prezzo simbolico, pressoché gratis, per tutta la durata del trattamento. E loro hanno accettato“.

Edoardo Giannini, direttore della clinica gastroenterologica del San Martino

Così Aleksandr è stato sottoposto alla terapia antivirale per circa tre mesi. Altri tre mesi sono serviti per i test volti ad accertare la completa eradicazione dell’infezione. Infine è arrivato il momento tanto atteso: il trapianto di cellule staminali ematopoietiche al Gaslini. Il decorso post-trapianto è stato molto buono e il bimbo non ha presentato particolari tossicità. La terapia immunosoppressiva è stata sospesa nel giugno di quest’anno. Aleksandr, d’ora in poi, potrà vivere come i suoi coetanei dimenticandosi delle continue trasfusioni di sangue.

“Trovo che questo caso rappresenti, al di fuori delle considerazioni relativa alla provenienza geografica del bambino in un periodo così tragico, un bell’esempio di collaborazione tra i due Irccs, favoriti anche dal supporto disinteressato di privati – commenta Giannini -. Un caso particolarmente complesso se pensiamo che è piuttosto raro per noi trattare pazienti con epatite C in età infantile. Grazie al grande lavoro congiunto delle nostre équipe abbiamo donato a questo bambino una nuova vita”.