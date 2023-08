Sampierdarena, bimbo di 5 anni si allontana dal padre al supermercato e sale da solo su un bus

Genova. Allarme stamattina tra i passeggeri di un bus della linea 20 che al capolinea di piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena si sono ritrovati a bordo un bimbo di soli 5 anni e dopo poco si sono accorti che era senza genitori.

L’autista a quel punto ha chiamato il 112 mentre il piccolo è stato nel frattempo accudito da una passeggera. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno avvertito il tribunale dei minori.

Le frattempo il padre del bimbo, che si trovava in un supermercato Ekom in via Rota ha chiamato a sua volta il 112 segnalando la scomparsa. Probabilmente il piccolo è sfuggito al controllo del genitore mentre l’uomo faceva la spesa. Ora è tornato dalla sua famiglia.