Sui mezzi con il biglietto elettronico: partiti i lavori di adeguamento sulla flotta Amt

Genova. Sono partiti i lavori di installazione dei sistemi che nel 2024, renderanno possibile viaggiare sui mezzi Amt con un biglietto elettronico acquistato direttamente sui mezzi, semplicemente appoggiando una carta di debito o di credito sui sensori, o di “scansionare” il titolo di viaggio attraverso lo schermo dello smartphone.

Il primo lotto riguarda una parte dei mezzi urbani di Amt, che saranno operativi in modo “smart” a maggio 2024, poi i lavori di adeguamento saranno via via estesi a tutto il parco mezzi cittadino, che conta su circa 1.500 mezzi, alle funicolari, agli ascensori e ai bus delle linee extra urbane: tutte le modalità di trasporto presenti sul territorio ligure saranno integrate all’interno di questo sistema, che riguarderà tutte le aziende e i mezzi di trasporto pubblico della regione, da Ventimiglia a Sarzana. Un investimento di oltre 22 milioni di euro per la Regione, che oltre all’implementazione della piattaforma di vendita online dei biglietti prevede il progressivo adeguamento tecnologico di tutti i mezzi e della rete delle rivendite fisiche.

Una volta adeguati i sistemi alla bigliettazione elettronica, sarà possibile come detto viaggiare sui mezzi pubblici semplicemente appoggiando o scansionando un supporto, dal classico biglietto cartaceo al cellulare o alla carta di credito, collegato a un profilo utente registrato in una apposita banca dati centrale. L’utilizzo degli strumenti tecnologici consentirà di calcolare automaticamente la tariffa di viaggio in base a una serie di fattori, come la localizzazione del viaggiatore nei suoi vari spostamenti e la quantità di scansioni effettuate durante un intervallo di tempo: l’importo verrà poi addebitato al termine dello spostamento.

Il nuovo sistema sarà reso operativo da AEP Ticketing Solutions ed Engineering, il raggruppamento temporaneo di imprese che ha vinto la gara d’appalto, con il coordinamento tecnico di Liguria Digitale, che aveva già redatto il capitolato e curato la procedura di gara: “Il sistema progettato per la Liguria – aveva detto Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale – è all’avanguardia e ha molteplici obiettivi: ottimizzare i servizi offerti agli utenti, semplificare l’acquisizione del titolo di viaggio e digitalizzare i diversi strumenti di pagamento dei biglietti (che potranno essere contactless, con QR code, dematerializzati su smartphone) migliorando quindi le modalità di spostamento dei cittadini, dei pendolari e dei turisti. Niente paura per chi è affezionato ai sistemi tradizionali: il biglietto cartaceo, ancorché di nuova generazione, sarà ancora in commercio”.