Berkan Kutlu dal “genovese” Galatasaray al Genoa, pensiero al genoano Pellegri in attacco

Il Genoa rinforza il centrocampo con il giocatore turco Berkan Kutlu. Le ultime ore di mercato potrebbero però portare anche novità in attacco visto che si cerca un vice Retegui. Il nome potrebbe essere quello di Pietro Pellegri, profilo molto caro al popolo genoano.

Kutlu, turco con origini svizzere, arriva alla corte di mister Alberto Gilardino attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, che ammonterà a 3,5 milioni. Classe 1998, proviene dal Galatasaray, squadra con cui è sceso in campo ottantaquattro volte segnando un goal e confezionando cinque assist. Per gli appassionati di storia, un trasferimento “particolare” visto che il Galatasaray è la squadra Instanbul del quartiere Galata, fondato dai navigatori genovesi.

L’ingresso in campo di Ekuban contro la Lazio non è stato incoraggiante. Un motivo in più per cercare un giocatore che possa dare il cambio al titolarissimo Retegui. Il nome più suggestivo che circola nelle ultime ore è quello di Pellegri. Cresciuto nelle giovanili del Genoa e genoano – in molti ricordano l’esultanza provocatoria quando lo scorso anno ha segnato alla Sampdoria – potrebbe vedersi restringere di molto lo spazio nel Torino di Juric. I granata, infatti, sembrano in predicato di chiudere per Duvan Zapata dall’Atalanta, il quale dovrebbe far scivolare Sanabria da titolare a riserva e ipoteticamente spingere Pellegri verso i colori rossoblù.