Genova. “Non mi faccia parlare, direi cose che potrebbero mettermi nei guai, le dico soltanto che sono molto arrabbiato”. Così il titolare di un noto distributore di benzina nel centro di Genova, uno di quelli di maggiore passaggio e, a dire il vero, mai particolarmente competitivo sul fronte dei prezzi. Per forza di cose, per chi, come per l’anonimo gestore, sia per scelta o sia per imposizione della compagnia di distribuzione, il costo di diesel, senza piombo o gpl è più alto della media nazionale, l’obbligo da oggi di esporre un cartello con il “prezzo medio” rischia di essere davvero penalizzante.

La norma anti speculazione. In base al decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy 31 marzo 2023, dal 1° agosto all’interno dei punti vendita carburanti è prevista l’installazione di una nuova cartellonistica. All’interno dell’impianto, oltre ai prezzi praticati, verrà pubblicizzato anche il prezzo medio regionale, se il punto vendita è sulla viabilità stradale, e il prezzo medio nazionale se il punto vendita è su quella autostradale.

Mimetizzati o ben in mostra, i cartelli del prezzo medio fanno la loro comparsa in città. I cartelli andrebbero esposti in modo ben visibile su un cartello riportante i prezzi medi per ciascun tipo di carburante venduto. Un rapido tour dei distributori di benzina nel centro di Genova svela che ogni gestore ha messo in atto una propria metodologia. C’è chi ha installato dei cartelli ufficiali, brandizzati, con numeri e diciture ben visibili anche da lontano e chi invece ha dovuto arrangiarsi con fogli scritti a pennarello.

In alcuni distributori il cartello del prezzo medio è attiguo o comunque vicino a quello praticato, perfettamente visibile anche da un’auto e una moto che percorra la strada. In altri il cartello è posizionato in secondo piano, quasi non individuabile a patto di non parcheggiarci proprio di fronte.

Ai titolari dell’Eni Station di Corso Paganini, uno dei distributori dove il prezzo medio è ben esposto, la novità non fa impazzire di gioia ma viene accettata di buon grado. “Per noi è l’ennesimo adempimento – spiega il commerciante – ogni mattina dovremo controllare il prezzo sull’osservatorio del ministero sperando che funzioni, già questa mattina ci sono stati problemi, e poi nel nostro caso ci penalizza perché il prezzo medio è considerato sul self ma noi facciamo solo servito”.

Osservatori ministeriali e “app” trova-prezzi. Il prezzo medio verrà elaborato quotidianamente dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base dei prezzi effettivamente praticati dagli esercenti, quale media aritmetica. Il cittadino che voglia informarsi può farlo anche se, appunto, i guasti informatici sono dietro l’angolo. Per provare a risparmiare qualche euro su un pieno, però, esistono diverse “app” per smartphone con geolocalizzati, in ordine di prezzi, vicinanza e in base ad altri parametri, i distributori più convenienti.

Oggi a Genova, per fare un esempio, i meno costosi per la “benzina verde” erano la Tamoil di via Tanini (1.909 euro) e l’Eni Selfy di piazza Conti (1.909 euro), per quanto riguarda il diesel i benzinai “low cost” sono sono l’Europam di via Borzoli (1.757 euro) e il Retitalia, sempre a Borzoli (1.767 euro).

Lo strumento del “prezzo medio” è stato voluto dal governo per tentare di calmierare i prezzi e tenere d’occhio le eventuali speculazioni, soprattutto nel periodo vacanziero quando da sempre il carburante sale. “Se l’obbietto era la calmierazione dei prezzi – dice Andrea Dameri, direttore di Confesercenti Liguria – direi che si sta rischiando di ottenere il contrario, in questo primo giorno abbiamo già notato un aumento rispetto ai giorni precedenti e quindi temiamo ci sarà un livellamento verso l’alto“.

“L’altro problema – aggiunge il referente dell’associazione di categoria – è che oltre a un adempimento per i distributori l’esposizione del prezzo medio comporta pesanti sanzioni in caso di dimenticanza o irregolarità e in questi giorni in cui non tutti i distributori hanno ancora ricevuto la cartellonistica dalle compagnie non è escluso che qualcuno possa essere multato”.

“Infine – conclude Dameri – vorrei ricordare che gestori delle pompe di benzina non guadagnano percentualmente sul prezzo finale quindi a loro non conviene fare speculazioni di alcun genere, il governo oltre a ideare strategie come quella del prezzo medio dovrebbe ragionare sui problemi veri del sistema, dai contratti stipulati dalle grandi compagnie con i distributori, illegali rispetto a quelli previsti dalle legge, fino ai controlli sull’origine dei carburanti”.