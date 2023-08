Se Barbie parla “zeneise”, tra rivelazioni hot e balletti da sagra ecco il doppiaggio che fa impazzire il web

Genova. Guido Gargioni colpisce ancora. Il creator genovese noto per i suoi video ironici in dialetto genovese – da quelli con protagonista una crudele arancia a quelli ormai cult come il matrimonio di Harry e Megan in zeneise – non poteva perdere l’occasione di sfruttare il trend del momento: Barbie.

E così, utilizzando il trailer del film di Greta Gerwig che in queste settimane sta sbancando i botteghini di tutto il mondo, l’ha trasformato in una storia a sé. Dove bambole e bambolotti parlano e cantano nella lingua della Lanterna. E dove si interrogano su alcune questioni non indifferenti.

Tra “cammei” illustri, come quelli dei Trilli e dei Buio Pesto, il mini-musical di Gargioni, come anche il film originale, si concentra sul grande dramma della figura di Ken, disegnato senza l’organo sessuale che è anche il più frequente intercalare genovese.

Che il fenomeno Barbie sembri creato apposta per essere clonato, quotato e liberamente interpretato è un dato di fatto. Lo dimostra anche la campagna social lanciata qualche giorno da fa dal profilo ufficiale di Genova More Than This.

In quel caso, però, gli ideatori si sono limitati a modificare il nome di Barbie con Barboa (Barbara) e a ipotizzare quattro modelli di bambola accostandoli a specialità gastronomiche della Lanterna.