Avvolto dalle fiamme mentre aggiusta il motorino: 74enne in fin di vita al Villa Scassi

Genova. Una fiammata improvvisa lo ha avvolto mentre stava lavorando su un motorino, provocandogli ustioni gravi su gran parte del corpo, compreso volto, braccia e mani. Questo l’incidente avvenuto questa mattina a Cogoleto: l’uomo, 74anni, è stato soccorso dai medici del 118, e trasportato presso il Centro Grandi Ustianati del villa scassi di Genova, dove è arrivato in condizioni disperate.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente che per fortuna non ha visto coinvolte altre persone: secondo le prime ricostruzioni l’uomo era impegnato nell’intervento di riparazione di uno motorino – anche se al momento non è chiaro se a titolo personale o lavorativo – quando un’improvvisa fiammata, probabilmente provocata dall’innesco del carburante, lo ha investito.

Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravi: i medici giunti sul posto, dopo averlo immobilizzato, lo hanno intubato predisponendo il trasporto in ospedale con l’elicottero. In questi minuti si stanno valutando eventuali interventi, la prognosi è riservata.