Attacco hacker al sito dell’Autorità Portuale, gli hacker filorussi bloccati dai sistemi digitali

Genova. Un attacco hacker al sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che comprende i porti di Genova, Pra’, Vado Ligure e Savona, è stato individuato e sventato mercoledì dai server di Liguria Digitale. Si tratta del secondo attacco hacker subito dall’Authority in un anno, con un precedente nel giugno del 2022 respinto ancora una volta grazie all’intervento della polizia postale di Genova e dagli esperti di Liguria Digitale.

A sferrare l’attacco, secondo gli inquirenti, è stato il gruppo di cyber criminali filorussi Noname, noto per avere già condotto attacchi a sfondo politico contro siti web istituzionali e di aziende colpevoli, a loro modo di vedere, di schierarsi al fianco dell’Ucraina. Il gruppo utilizza attacchi cosiddetti Ddos (distributed denial of service), che si concretizzano in massicce richieste di accesso ai server web in modo che non siano in grado di rispondere e collassino, con la conseguenza diretta di rendere la pagina e il sito non raggiungibili.

Per condurre questa tipologia di attacchi vengono utilizzati delle “bot net”, ovvero reti di computer compromessi che vengono diretti contemporaneamente verso il sito. Quello sferrato al sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è stato individuato mercoledì sera dai sistemi di difesa informatica di AdSP e di Liguria Digitale, allertati dal CSIRT dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dall’Organo Centrale di Sicurezza del Mit e dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico del Servizio Polizia Postale.

I sistemi avanzati di Liguria Digitale, in particolare, hanno permesso di filtrare il traffico dati, riuscendo a escludere i computer che inviano molte richieste o che non sono geolocalizzati in Italia. Sono dunque regolarmente entrati in azione, e la minaccia informatica, fanno sapere dall’Autorità Portuale, “è sotto controllo e il Security Operation Center di Liguria Digitale, in collaborazione con la Direzione Informatica di AdSP e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Polizia Postale della Liguria, sta mettendo in atto tutte le contromisure necessarie per contrastare la minaccia e garantire la continuità di servizio”.