Assi di forza, via libera per Valbisagno e Ponente. La Soprintendenza boccia le pensiline: “Troppo impattanti”

Genova. Via libera in conferenza dei servizi al progetto definitivo degli assi di forza del trasporto pubblico genovese, limitatamente alle linee che percorreranno la Valbisagno (da Prato alla Foce) e il Ponente (da Voltri a Caricamento). Il provvedimento è stato adottato dagli uffici del Comune lo scorso 10 agosto e rappresenta un passaggio necessario per l’avvio dei lavori, che era previsto già per quest’estate a partire dalla zona di via Moresco e via Canevari. Nel frattempo è stata prolungata di un mese la scadenza della gara per l’acquisto dei nuovi mezzi elettrici, 112 filobus e 27 autobus con tecnologia flash charging.

Sarà però il progetto esecutivo, aggiudicato al raggruppamento Icm-Leonardo-Colas rail insieme all’esecuzione dei lavori, a sciogliere i molti nodi ancora presenti sul tracciato degli assi, che per essere davvero veloci ed efficienti dovranno disporre di una quota sufficiente di corsie riservate: nello studio di fattibilità si indicava il 70%, sceso al 55% nel progetto definitivo. Gli elaborati allegati alla determinazione dirigenziale per ora non recepiscono le lamentele bipartisan arrivate dalla Valbisagno a proposito di Ztl a San Gottardo e rivoluzione dei sensi di marcia. A inizio agosto la maggioranza a Tursi aveva ritirato una mozione in cui si impegnava la giunta a valutare lo stralcio degli interventi sull’assetto stradale.

A chiedere modifiche al progetto – imponendole come condizioni per il rilascio del parere favorevole – è anche la Soprintendenza di Genova, che ha messo nel mirino le pensiline delle nuove fermate e dei capolinea, circa 300 nel complesso: “Dovranno essere più leggere – si legge nelle prescrizioni – riducendo lo spessore della copertura ed evitando l’utilizzo della pietra di Finale e in generale dei rivestimenti e tamponamenti massivi per sedute e chiusure posteriori. Dovrà essere privilegiato l’uso del vetro e dell’acciaio spazzolato non riflettente“. In generale le pensiline dei capolinea “dovranno essere ridotte al minimo indispensabile per dimensione e altezza”. Nel progetto, infatti, “non viene sufficientemente considerato il valore storico dei percorsi e dei manufatti che si affacciano sui quattro assi” e le proposte analizzate “risultano parzialmente compatibili” coi valori tutelati.

Sono numerose le fermate bocciate dalla Soprintendenza. In particolare, per l’asse della Valbisagno, risulta problematico il capolinea in corso Marconi, vicino al futuro parco di piazzale Kennedy. Il capolinea, si legge nella nota firmata dalla soprintendente Cristina Bartolini, “dovrà essere ridotto come dimensioni e/o spostato dalla prevista posizione davanti a piazza Rossetti” poiché “la sua posizione e le sue dimensioni risultano in contrasto con il vincolo paesaggistico operante su quest’area, in quanto in grado di compromettere le visuali dagli spazi pubblici verso la costa e viceversa. Il capolinea di fatto occupa l’intera larghezza della piazza, negando l’intenzione del progetto del Waterfront di riconnettere piazzale Kennedy con piazza Rossetti, come nel progetto originale di Daneri”.

Rilievi simili vengono messi nero su bianco per alcuni capolinea degli altri assi: quello di Voltri che “interferisce con la visuale del mare” e quello di Campi (terminale dell’asse centrale che arriva fino a Marassi) che ostruisce la vista “della storica pressa dell’Ansaldo”. E poi, ordina la Soprintendenza, niente pensiline davanti alla commenda di Prè, niente banchine a centro strada in via XX Settembre (per cui è prevista una parziale pedonalizzazione) e “troppo impattante” risulta anche il capolinea di piazza Caricamento.

Bocciato anche il parcheggio di interscambio in via delle Campanule a Quarto, in origine concepito per funzionare anche come rimessa per i bus, perché “in grado con i suoi 4.500 metri quadrati di sviluppo, di cancellare in questa area l’armoniosa combinazione della vegetazione con il vario andamento del terreno”. Pertanto “dovrà essere ridimensionato e progettato con un andamento maggiormente aderente all’orografia del terreno”.

L’asse della Valbisagno corrisponderà all’attuale linea 13 ma, una volta giunto a Brignole, farà il giro dei giardini Caviglia e proseguirà sulla strada odierna del 20 per poi attestarsi in prossimità di piazzale Kennedy. Non avrà cavi aerei ma sarà dotato di punti di ricarica lungo il percorso e ai capolinea in modo da fornire ai bus elettrici autonomia sufficiente per l’intero servizio. L’asse di Ponente, invece, dovrà essere equipaggiato con cavi elettrici per buona parte del tracciato (tranne il tratto da Voltri a Sestri, come si evince dalle tavole del progetto) e sarà percorso da filobus con tecnologia in-motion charging che ricaricano le batterie in marcia. Il tragitto sarò lo stesso dell’attuale linea 1, eccetto il passaggio in via Sampierdarena in direzione centro.

I tempi di realizzazione? Poco più di un anno per ciascuno dei due assi, che dovrebbero essere realizzati in parallelo per recuperare i ritardi. Le prime due linee, dunque, potrebbero essere attive alla fine del 2024 se non ci saranno intoppi. L’intero progetto dovrà essere terminato nel 2026 visto che è finanziato con fondi del Pnrr.