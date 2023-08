Assi di forza, le associazioni: “Senza Ztl e modifiche in Valbisagno progetto minato alla base”

Genova. Eliminando la Ztl a San Gottardo e le altre modifiche alla viabilità previste in Valbisagno “verrebbe minato alla base” il progetto degli assi di forza, col rischio di vedersi revocato il finanziamento. È quanto sostengono le associazioni MobilitaGenova, Fridays for Future, Wwf e Famiglie senz’auto che commentano in una nota congiunta l’episodio a Tursi di ieri pomeriggio quando la maggioranza ha ritirato una mozione in cui si impegnava la giunta a valutare lo stralcio degli interventi che rivoluzionerebbero l’assetto stradale per favorire la circolazione dei nuovi bus elettrici.

“Si è svolta una scena surreale. I gruppi consiliari di maggioranza, compattamente, hanno presentato una mozione per chiedere modifiche sostanziali al progetto degli assi di forza per quanto riguarda l’asse della Valbisagno. Essendo di maggioranza, sembrava evidente che tale testo fosse stato concordato con gli assessori competenti e con il sindaco e tutta la giunta. Tra l’altro, la mozione ne segue una analoga approvata in sede di Municipio Media Valbisagno il mese scorso e le dichiarazioni fatte dal presidente Uremassi dello stesso Municipio nel corso di un’infuocata riunione che si è tenuta a San Gottardo nel mese di aprile. Posizioni politiche su un progetto che è in gestazione da molti mesi, anzi anni, visto che il finanziamento è del luglio 2020, quindi molto conosciuto e sviscerato a livello politico, almeno in Valbisagno. Invece, niente. La mozione è stata ritirata. Certo la mozione era un po’ contradditoria, dato che prima dice che i progetti sono bellissimi e poi dice che bisogna rivederli perché tanto belli nei fatti non sono, e quindi chiede di rivederlo limitando i vantaggi a favore dei mezzi pubblici, cioè proprio il cuore del progetto. Non crediamo quindi che si tratti di una spaccatura politica, con forze interne ai vari partiti e gruppi che non fossero d’accordo su quel testo e relativi contenuti”.

“Pensiamo che sia molto più semplice: applicare le misure proposte avrebbe comportato un problema aggiuntivo di inefficienza (al momento non quantificabile) al progetto – proseguono le associazioni -. Molto probabilmente, si sarebbero ridotte ulteriormente la qualità se non la quantità delle corsie riservate, forse anche scendendo sotto il 50% per l’asse della Valbisagno. Può anche essere che tutto ciò determini il rischio di vedersi revocare il finanziamento: va bene i condizionamenti politici ma oltre un certo limite anche al ministero non consentono di andare. Ricordiamo che il bando dell’avviso metteva il limite minimo del 70% medio di corsie riservate e che originariamente il progetto ne prevedeva il 72%; adesso siamo già scesi al 55% medio e in Valbisagno si andrà forse sotto il 50%: con che esiti? quanto peggiorerà la velocità dei bus? Ce ne sarebbe già abbastanza per la revoca del finanziamento. E siccome tutti i supposti benefici del progetto derivano dalle corsie riservate, in quanto sempre mezzi da 18 metri saranno usati nei vari assi (in Valbisagno essendo a batteria saranno anche meno capienti degli attuali a gasolio), le modifiche proposte minano alla base il progetto, ed è quindi probabile che lo peggioreranno ulteriormente”.

Secondo MobilitaGenova e le altre realtà sarebbe “questo il motivo per cui dalla giunta avranno chiesto di ritirare la mozione. Vedremo se ed in che modo sarà ripresentata a settembre alla riapertura del lavori del consiglio comunale. Certamente, ci aspettiamo che a settembre il presidente Uremassi si presenti con le dimissioni in mano, anzi sia già dimissionario. Ma tutto nasce dal fatto che questo progetto è da sempre stato tenuto nel segreto ed è evidente come l’amministrazione avrebbe dovuto interagire prima, molto prima, con la cittadinanza. Adesso i nodi vengono al pettine e altri ancor ne verranno fuori perché sono presenti molti altri impatti che riguardano gli altri assi di forza in giro per la città. Allora, certamente è necessario uno stop all’iter, in cui Amt, amministrazione e cittadini si possano confrontare sulle possibili modifiche per capire se e come gli obiettivi e gli effetti del progetto si modificheranno. Ma lo si faccia con un reale percorso di partecipazione, non con strumenti calati dall’alto come sempre fa questa amministrazione”.

Intanto la consigliera del Pd Cristina Lodi chiede una commissione consiliare per discutere la proposta del comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile che ha pubblicato uno studio su un’ipotesi di tranvia alternativa al prolungamento della metropolitana in sopraelevata lungo il torrente. “Il sindaco spesso dichiara che è pronto a valutare le proposte dei cittadini e dell’opposizione. Bene. Che venga in commissione consiliare ad ascoltare la proposta di tram in Val Bisagno – è la sfida lanciata da Lodi -. Sono sei anni che l’amministrazione Bucci presenta rendering, ha soldi da spendere e ad oggi non è nemmeno ancora riuscita a realizzare il prolungamento della metropolitana Brignole-Martinez, ad avere un progetto preliminare dello Skymetro e ad usare i soldi per il progetto quattro assi di forza avendolo già cambiato almeno tre volte. È il momento di mettersi ad ascoltare veramente le proposte del territorio, ad avviare confronti ed assumere le critiche tecniche ai progetti nell’ordine del trovare delle soluzioni. Nessuna commissione consiliare di presentazione del progetto Skymetro è stata fatta, forse perché non c’era il progetto, come mi rispose l’assessore Campora”.

“Oggi nelle città europee si scivola su rotaia per fare prima, non si vola. Città moderne come Bologna e Firenze hanno usato gli stessi finanziamenti per rilanciare il tram. Non è tardi. Alle persone della Val Bisagno non bisogna promettere cose impossibili ma provare a capire come dare una volta per tutte a loro un trasporto che sia frequente, veloce, prossimo ed efficace, ora che ci sono i soldi. In questi sei anni il centrodestra non ha portato a casa alcun miglioramento in Val Bisagno che abbia visto i cittadini usare di più il mezzo pubblico risparmiando anche: forse è giunto il momento di ascoltare e rimettersi in discussione anche per salvare un’azienda che non ha nemmeno i soldi per comprare le tante annunciate rimesse”, conclude Lodi.