Asado, acciughe, minestrone o ravioli? Ecco le sagre del ponte di Ferragosto in provincia di Genova

Genova. Ravioli, asado, birre artigianali, acciughe fritte. Ce n’è per tutti i gusti per gli amanti delle sagre in questo lungo week end di ferragosto. Ecco le principali in provincia di Genova:

Sagra di San Rocco a Casella

Torna come ogni anno a Casella la Sagra di San Rocco, santo patrono della cittadina. Tre le date interessate: sabato 12, domenica 13 e domenica 20 agosto. Ogni serata comincerà alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici e le specialità tipiche: ravioli, asado e polenta. Ci sarà spazio anche per la lotteria delle piante, il gioco del gariccio e le bocce per i bambini. Per il dopo cena, sabato 12 orchestra I Simpatia, specializzati in ballo liscio.; domenica 13 agosto Elisabetta Rondanina proporrà un repertorio di musica anni ’70 e ’80. Domenica 20 agosto, alle 21, sarà infine la volta di Orietta Berti.

Birra a Santo Stefano

Da sabato 12 a lunedì 14 agosto tre giorni di birra artigianale, street food, relax e divertimento ai piedi del suggestivo Castello Malaspina nel borgo di Santo Stefano D’Aveto. Un luogo magico e incantato dove è possibile trovare pace e relax, lontani dalla frenesia della vita moderna e ovviamente la migliore birra artigianale selezionata da Paneliquido e Enoteca Il Grifo, punto di riferimento degli appassionati sul territorio. Oltre 20 Birre artigianali a rotazione su 12 spine con i migliori brand italiani. Cucina street food selezionata con cucina di pesce (fritto misto, panini di pesce) e Chef Tony (BBQ, piatti liguri);

Minestrone a Sestri Levante

Da venerdì 11 a domenica 13 agosto torna la sagra del Minestrone alla genovese in piazza Matteotti, inizio ore 19. In menù minestrone alla genovese, trenette al pesto, testaieu, acciughe fritte e spaghetti alla due mari. Ogni giorno una pietanza diversa.

Vino bianco a Favale

La Sagra del vino bianco di Favale, quest’anno si svolge da sabato 12 a martedì 15 agosto. Ricordiamo ai buongustai che la sagra ha fama di offrire il miglior asado, saporitissimo piatto argentino di carne cotta a fuoco lento. che si rapidamente diffuso nelle valli del Levante. Per la parte musicale, sabato 12 orchestra Caravel, domenica 13 Giuse e Alessia band, lunedì 14 “Mary Maffeis e martedì 15William band.

San Salvatore di Cogorno medievale

Sabato 12 e domenica 13 agosto nel paese filiscano va in scena Medioevo nel borgo, dame, cavalieri, contadini, giullari, sputafuoco e antichi mestieri. Sabato dalle 17 esibizione di falconeria, ore 18 la via del giullare, con apertura stand gastronomici alle 19 e concerto dopo le 21. Domenica 13 è previsto Addio do Fantin, rievocazione storica-medioevale de l’addio al celibato del conte Opizzo Fieschi, allietato da balli e musiche antiche, giochi di bandiere e figure d’armi, con i Sestieri di Lavagna, le Gratie d’amore ed i Cavalieri del Fiesco, alle 21.

Focaccette alla Ruta

Nella frazione collinare di Camogli lunedì 14 e martedì 15 sedicesima edizione della Sagra delle Focaccette. Appuntamento nel giardino parrocchiale della chiesa di San Michele Arcangelo, con una vista mozzafiato e le celebri focaccette. Si parte alle ore 18 e si va avanti fino alle 22 con lo stand gastronomico, mentre lunedì, sempre dalle 18 alle 22, torna lo stand gastronomico e si aggiunge la raviolata. Non mancano vino e bancarelle a cura del Comitato Festeggiamenti Ruta.

Assunta a Calcinara

Nella bella frazione di Uscio torna l’appuntamento con la Festa di N.S. Assunta. Tutte le sere, dal sabato 12 a martedì 15 agosto, dalle ore 19.30, apertura degli stand gastronomici con specialità locali e tanto di rassegna fotografica Calcinara nel cuore. E poi le serate in musica. Tra i piatti della tradizione, focaccia tipo Recco, trofie al pesto, pansoti in salsa di noci, asado.