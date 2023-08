Artisti di strada: il 5 agosto la finale del Lavagna Busking Contest

Lavagna. Dopo le tre serate semifinali della seconda edizione del Lavagna Busking Contest, sabato 5 agosto è in programma la serata conclusiva in piazza Guglielmo Marconi. L’interesse dei presenti nelle tre serate è andato crescendo e le persone hanno partecipato attivamente al meccanismo della votazione e contribuito al premio finale ‘Montepremi Cappello’.

Il direttore artistico Giulia Cancedda dice: “Il livello dei partecipanti era davvero alto, ciascuno ha dimostrato di avere personalità e talento. Abbiamo assistito a performance molto diverse tra loro e non è stato facile per le giurie decretare i finalisti. Essendo un busking contest però, abbiamo tenuto conto principalmente del busking appeal sul pubblico, oltre che dell’originalità e potenziale della proposta artistica e delle qualità musicali e canore degli artisti”.

Le giurie hanno scelto i sei finalisti: Esteban (Calci, PI); Le Tendenze (Milano); Michele Mirenna (Chiavari, GE); Simone Maritano (Torino); Carolina Cardini (Firenze); Comfort Zone (Roma).

I primi cinque sono stati decretati dalla somma dei voti delle giuria itinerante locale, formata dall’amministrazione comunale, dalla direzione artistica e da Aldo Mistrangelo (direttore Corpo Bandistico città di Lavagna), con quelli della giuria tecnica esterna, che ha visualizzato i video delle esibizioni, composta da Gennaro De Rosa, presidente dell’Associazione Musica contro le mafie e direttore artistico del premio musicale nazionale “Music for Change” e Dinastia, rapper e autore per Marco Mengoni, J-Ax e molti altri.

Ciascun giurato ha stilato una personale classifica degli 11 semifinalisti al termine delle tre serate semifinali, assegnando ad ogni posizione un voto scalare da 110 a 10. A seguito di un pari merito tra due artisti nelle votazioni, la direzione artistica ha deciso di portare in finale 5 artisti anziché 4.

Il sesto finalista invece è la Comfort Zone, band di giovani ragazzi romani che essendosi aggiudicati il primo posto nella classifica del voto popolare, accedono di diritto alla finale.

Finale che rappresenterà simbolicamente il percorso dalla strada al palco, nonostante il palco rimarrà comunque basso, perché la strada non è un luogo di passaggio ma spesso una scelta di vita e artistica di grande spessore umano.

La finale avrà luogo sabato 5 agosto alle ore 21 in piazza Guglielmo Marconi a Lavagna, ai piedi della Basilica di Santo Stefano e sarà presentata da Marco Revello, speaker di Radio Aldebaran, media partner del contest. Ospiti della serata il duo Nolo, vincitori della scorsa edizione.

Quest’anno il contest vanta come main partner il Ferrara Buskers Festival, il festival di artisti di strada numero uno al mondo, che darà la possibilità al vincitore di esibirsi presso il prestigioso festival il 24 agosto.

I PREMI

Primo classificato:Premio “Ferrara Buskers Festival”: esibizione il 24 Agosto al Ferrara Buskers Festival 2023.

Premio Cappello: In tutte le serate semifinali del Contest sarà presente un cappello speciale, con il quale l’organizzazione raccoglierà le donazioni dei passanti, che andranno poi a formare il montepremi “Premio Cappello”, ovvero la somma totale dei cappelli delle tre serate.

N.1 Boss Cube Street II, amplificatore da strada per buskers

Targa vincitore del Lavagna Busking Contest 2023.

Tra i 5 finalisti:

Premio Speciale CIV Lavagna: Esibizione alla prossima edizione di “Musica e Gusto”, evento di street music and food che si tiene a Luglio nella città di Lavagna.