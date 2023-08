Arrivano i temporali, Bruzzone (Lista RossoVerde): “Ritardi preoccupanti nella cura dei fiumi”

Genova. “A quanto si apprende dai tecnici l’estate volge al termine, e tra domenica e lunedì arriverà su Genova una perturbazione piuttosto preoccupante. Il tema dei corsi d’acqua è stato oggetto da parte nostra, sia in sede comunale sia nei diversi municipi grazie in particolare all’aiuto delle colleghi e dei collegi della Val Bisagno, di molta attenzione. Tracciando un percorso abbiamo chiedo in autunno una commissione sul tema della cura dei fiumi, svoltasi poi a febbraio in modo totalmente superficiale, a nostro giudizio, da parte della Giunta Bucci, infatti ne abbiamo chiesto l’aggiornamento, mai convocato. Poco prima della chiusura del Consiglio Comunale abbiamo anche presentato una interrogazione a cui è seguita la consegna del cronoprogramma dei lavori”.

A dirlo Filippo Bruzzone Capogruppo della Lista RossoVerde in una nota stampa diffusa in mattinata. “E qui sorgono i dubbi più preoccupanti: chiediamo di intervenire da mesi e i lavori si svolgono sostanzialmente in ritardo, solo alle foci dei fiumi e in larga parte solo per le cosiddette erbe infestanti – attacca Bruzzone. La cura del fiume è ben altro, non una ruspa senza cognizione di causa in un alveo. Cosa succede più a monte? I sedimenti posti agli argini rimarranno lì? I cannetti abbattuti ma non asportati?”

“Mi spiace dirlo – conclude il Consigliere – visto che il tema dovrebbe essere particolarmente sentito nella nostra città, ma con una gestione così superficiale dei corsi d’acqua non si può dire di saper amministrare un territorio. La città non si presenta nei migliori dei modi in vista non solo della perturbazione ma anche dell’autunno. Spero di essere smentito, e che la maggioranza di destra, che governa da ormai sei anni il Comune, convochi già in settembre la commissione chiesta da mesi, e si presenti preparata sugli interventi anche a monte delle foci, con un programma preciso. Dal canto nostro abbiamo già trasmesso i rii più trascurati e relative proposte di intervento, come ad esempio sul torrente Varenna, ma per ora i riscontri non sono arrivati”.