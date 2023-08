Anziano investito mentre attraversa: in fin di vita al San Martino. Statale della Fontanabuona chiusa al traffico

Genova. Un nuovo brutto incidente si è verificato questa mattina sulle strade della provincia di Genova, con un uomo di circa 80 anni che è stato investito da una vettura in val Fontanabuona, all’altezza di Pian dei Ratti.

Da capire ancora l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. L’impatto è stato molto forte e l’uomo è stato scaraventato con violenza sull’asfalto, procurandosi un forte trauma cranico. Per questo motivo i medici del 118, accorsi sul posto, hanno optato per il trasporto in codice rosso al San Martino di Genova con il supporto dell’elisoccorso. L’uomo sarebbe giunto al nosocomio in fin di vita.

Nel frattempo per permettere i soccorsi e i rilievi del caso, la strada statale 225 della Fontanabuona è stata chiusa al traffico, con disagi per la circolazione e deviazioni di percorso