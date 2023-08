Ondata di calore, rischi anche per gli animali domestici: “Caldo sottovalutato, diversi cani sono già morti”

Genova. L’ondata di calore che da giorni stringe tutta Italia in una morsa non accenna ad allentare la presa, e almeno sino a venerdì – che da previsioni sarà il giorno peggiore – sarà necessario armarsi di sopportazione e rimedi anti afa per resistere. E se in queste giornate da bollino rosso molto si parla dei consigli per le fasce di popolazione più fragile, e si ribadiscono le raccomandazioni generali per evitare di subire eccessivamente le conseguenze di temperature record, c’è un altro aspetto da tenere in considerazione quando si parla di caldo: l’impatto sugli animali domestici.

Anche cani e gatti (ma non solo) soffrono infatti le ondate di caldo, e in alcuni casi le conseguenze di un colpo di calore possono essere devastanti, addirittura mortali: “Ci sono stati già dei decessi – confermano dalla Croce Gialla, specializzata proprio nel soccorso di animali in città – A dire la verità, ci sono stati in giornate meno calde di queste da bollino rosso, perché la gente sottovaluta il caldo, e magari esce con i cani, senza sapere che loro percepiscono e accusano il calore molto più di noi. Invece il colpo di calore è frequente. Ci è capitato di arrivare troppo tardi, magari perché le persone arrivano a noi solo dopo tatnre chiamate o ricerche, magari perché non capiscono che il cane sta molto male. Quando arriviamo ci sono spesso anche i vigili de fuoco, somministriamo ossigeno, ma non sempre riusciamo a salvare l’animale”.

I volontari della Croce Gialla ricordano che nei giorni di grande caldo “le raccomandazioni per gli animali sono le stesse che per gli umani: non uscire nelle ore più calde, non affaticarli, scegliere con cura dove portarli a passeggio”. Come ricorda anche il Ministero della Salute, il caldo eccessivo, soprattutto se associato a un alto tasso di umidità, può essere infatti molto pericoloso: cani e gatti non sudano, se non attraverso i polpastrelli, e la loro termoregolazione avviene principalmente attraverso piccoli e frequenti atti respiratori, in modo da far passare velocemente l’aria sulle superfici umide del cavo orale e determinare così la dispersione del calore.

Cuccioli, animali anziani o affetti da patologie, animali sovrappeso o razze brachicefale – animali che hanno cioè il muso schiacciato e l’apparato respiratorio maggiormente compromesso, come per esempio bulldog o gatti persiani – sono più sensibili al caldo e alle ondate di calore, ed è bene dunque adottare una serie di accorgimenti e misure per aiutarli. Non farli uscire nelle ore più calde del giorno ed evitare strade asfaltate roventi che potrebbero anche danneggiare i polpastrelli, preferendo giardini, parchi e aree ombreggiate da vegetazione sono consigli basici e di buon senso, così come assicurare loro zone d’ombra in cui riposare e molta acqua fresca.

A questo si aggiungono altre attenzioni: cercare di mantenere in casa una temperatura costante, intorno a 22°- 24°C, senza esporre in modo diretto l’animale all’aria condizionata per evitare pericolosi sbalzi di temperatura, e ancora allestire un’area più fresca in casa, magari investendo in tappetini refrigeranti su cui può sdraiarsi trovando sollievo.

È possibile anche rinfrescare l’animale strofinando collo, testa, ascelle e regione inguinale con un panno umido, evitando però di usare ghiaccio o acqua ghiacciata, che potrebbero invece provocargli danni seri, mentre è sconsigliatissimo tosarlo: il mantello ha una funzione termoregolatrice, oltre a filtrare i raggi solari, e tagliarlo non aiuta gli animali a trovare sollievo dal caldo. Ultimo ma non per importanza, mai lasciare l’animale chiuso in una stanza o, peggio ancora, in auto: in quest’ultimo caso, e con le temperature di questi giorni, anche pochi minuti possono rivelarsi mortali.