Andrea Divano nuova guida tecnica della Sportiva Sturla

Genova. La Sportiva Sturla si rinnova nella guida della prima squadra del settore nuoto.

Una squadra giovane che grazie al lavoro costante della responsabile di settore Albertina “Betty” Ticò e il legame affettivo e di fiducia delle famiglie per la società, ha saputo stare insieme nonostante i cambiamenti degli ultimi 3 anni. Un gruppo di giovani cresciuti insieme nella piscina della Sportiva Sturla tra allenamenti, gare, mare, centri estivi, e notti sotto le stelle sulla terrazza della baracca di Sturla, affiatati in acqua e fuori dall’acqua, che vuole poter fare sempre meglio con e per chi gli da fiducia.

Ecco allora varcare la porta di legno della sede della Sportiva Sturla Andrea Divano.

Il cognome racconta tanto di una famiglia appassionata di nuoto in tutti i suoi aspetti : dall’atleta all’insegnamento, dalla tecnica alla crescita sportiva.

Il nonno di Andrea, Giulio Divano, è stato un grande atleta con record ancora imbattuti, insieme a nonna Franca Parodi hanno segnato la memoria dei più che hanno imparato a nuotare nella nostra piscina.

Andrea è giovane, conosciuto a bordo vasca al fianco di papà Maurizio. Sempre con lo sguardo rivolto verso gli atleti e cronometro alla mano, un sorriso sincero e curioso, e passione per il nuoto che si può palpare.

Andrea racconta le sue emozioni, caratteristiche e obiettivi con la maglia della Sportiva Sturla:

“La proposta è arrivata tramite un amico di famiglia, Roberto Consiglio, affezionato ex atleta e allenatore della pallanuoto della Sportiva Sturla. Sapeva che la società cercava un tecnico per la prima squadra del settore nuoto ed ha proposto il mio profilo che è sembrato subito combaciare con le richieste.

Decidere di ricoprire questo ruolo è stato un onore per me, per la fiducia che la Sportiva Sturla ripone nelle mie capacità e per la possibilità di cimentarmi con una prima squadra, che poi è ciò che ogni tecnico vorrebbe realizzare durante la propria carriera.

Conosco bene la società perché i miei nonni, Giulio e Franca, hanno lavorato nella scuola nuoto insegnando a nuotare a molti bambini, e perché mio padre Maurizio è stato un atleta sturlino. E’ anche grazie alla Sportiva Sturla che è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni raggiungendo obiettivi ambiziosi.

Spostandomi a Genova da Torino, dove vivo da diversi anni e lavoro al fianco di mio papà, personalmente cambieranno parecchie cose. Era già nel mio intento andare a vivere da solo e iniziare un nuovo capitolo della mia vita. L’offerta della Sportiva Sturla è davvero una grande occasione per rientrare in Liguria e ritrovare i luoghi e gli amici della mia infanzia, la palestra che ho sempre frequentato e per crescere come allenatore nel mondo del nuoto. Certamente mi dispiace lasciare la mia famiglia e gli atleti che ho cresciuto da esordienti B e che poco alla volta avrei ripreso da categoria Ragazzi, ma comunque sono sicuro che con Maurizio riusciranno a fare il meglio delle loro possibilità.

Rientrare in Liguria significa anche ritrovare il mare, un elemento importante per me, come per tutte le persone che nascono in località marittime. Inoltre avendo una forte passione per il beach volley sono molto contento di poterlo praticare di nuovo nel periodo estivo.

Uno degli aspetti che mi caratterizza è sicuramente la voglia di fare, sia a livello lavorativo che a livello personale; mi piace restare sempre attivo e cercare di rinnovarmi in continuazione. Un’altra mia caratteristica è la calma, nel senso che per farmi arrabbiare bisogna impegnarsi proprio tanto!

Come allenatore mi piacerebbe insegnare agli atleti che con il lavoro, la perseveranza e mettendosi alla prova si possono raggiungere i propri obiettivi. Un altro aspetto molto importante per me è la maturazione personale dell’atleta, accompagnando i ragazzi attraverso lo sport agonistico in questo percorso di crescita e di consapevolezza di ciò che si fa, così che possano imparare a valutare e scegliere in autonomia quello che è corretto o sbagliato.

Ho già conosciuto i miei atleti della Sportiva Sturla, mi hanno fatto una buona prima impressione. Sono ragazzi educati e come tutti i ragazzi nel pieno dell’adolescenza vogliono divertirsi (giustamente!) e allo stesso tempo sono molto motivati da questo nuovo inizio, e mi fa piacere.

Se mi si chiede quale è il mio stile preferito?! Non saprei! Ogni stile ha il suo fascino, da quello che mi dicono insegno bene la rana, spero sia vero. I miei obiettivi sono sicuramente crescere come tecnico, far crescere la squadra e dare il mio contributo al nuoto italiano.”

La stagione 2023/2024 inizia con il ritiro a Piombino occasione per Andrea ed atleti di conoscersi meglio. Secondo appuntamento è lo storico Miglio Marino di Sturla, arrivato alla 79a edizione, in programma il 10 settembre 2023.

“Siamo al via di una nuova stagione sportiva carica di motivazione ed entusiasmo, la Sportiva Sturla da il suo Benvenuto al nuovo tecnico Andrea Divano!” scrive in una nota la dirigenza biancoverde.