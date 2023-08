Anche a Recco sbarca la macchina mangiaplastica: bottiglie in cambio di premi e sconti

Recco. È stato inaugurato stamattina nella Cabina Loderini, alla presenza del sindaco di Recco Carlo Gandolfo, dell’assessore all’ambiente Edvige Fanin e di Mario Bianchi, direttore gestione servizi al territorio di Amiu Genova, il nuovo “mangiaplastica“, un dispositivo capace di ridurre il volume delle bottiglie in Pet e che funziona con un sistema di premialità. Il dispositivo, acquistato dal Comune di Recco grazie al finanziamento di 29.500 euro assegnato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha sostituito la macchina, ora in attesa di entrare in funzione in piazzale Europa, installata a Recco circa due anni fa nell’isola ecologica in centro città.

L’eco-compattatore permette di riciclare le bottiglie in Pet e i flaconi in Hdpe (detersivi, saponi e altro) in modo semplice e sicuro. Per utilizzarlo, basta introdurre la tessera sanitaria che riconosce e abilita l’utente. Quindi si può lasciar cadere la bottiglia, senza separarla dal tappo e con il codice a barre verso l’alto, nel foro d’inserimento che si accende di verde quando la macchina è pronta. Una volta introdotte le bottiglie, i recchesi – ma anche gli abitanti dei comuni limitrofi – riceveranno uno scontrino che indicherà la quantità di bottiglie conferite; con 20 inserimenti sarà rilasciato il coupon da utilizzare sotto forma di sconto in alcuni esercizi commerciali partner dell’iniziativa.

La macchina “mangia plastica” consentirà di contribuire all’aumento della percentuale di raccolta differenziata per quel che concerne il PET, una plastica particolarmente importante in quanto riciclabile al 100%. Un vantaggio anche in termini economici per il Comune, che in questo modo riduce la quantità di rifiuti da conferire nei centri di raccolta.

“Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questo risultato. Il nuovo eco-compattatore ad alta capacità ci permetterà di fare un ulteriore passo verso la riduzione del volume della plastica e la salvaguardia dell’ambiente, in attesa di proseguire nel progetto per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per cui il Comune ha ottenuto 900mila euro di fondi del Pnrr” ha detto il sindaco Carlo Gandolfo.

“È un altro tassello che andiamo ad aggiungere al percorso di sensibilizzazione e rispetto del territorio che ci circonda e per questo vorrei ringraziare l’Ufficio Ambiente, e in particolare il responsabile dottor Fabio Pozzo, per l’impegno nel raggiungimento di questo obiettivo, e quanti hanno collaborato alla realizzazione del nuovo impianto di ultima generazione. Avremo notevoli migliorie alla dispersione della plastica favorendone il riciclo” ha aggiunto l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

“Questo nuovo punto di raccolta della plastica nella cittadina di Recco – ha sottolineato Mario Bianchi, direttore gestione servizi al territorio di Amiu Genova – rappresenta una preziosa opportunità di incrementare la raccolta differenziata di qualità. Il sostegno di questo progetto da parte della nostra azienda intende stimolare i cittadini al rispetto e alla cura della propria città e, inoltre, far comprendere come un rifiuto possa avere ancora un valore ed ottenere dei benefici: i cittadini più attenti, infatti, riceveranno dei buoni sconto, spendibili grazie alle attività commerciali locali che hanno aderito a questa iniziativa”.