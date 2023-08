Amt cerca personale per la ferrovia Genova-Casella e la metro: come candidarsi

Genova. Amt cerca nuovo personale da selezionare per eventuali assunzioni per la metropolitana e la ferrovia Genova-Casella.

Tre i profili ricercati dalla partecipata: operaio infrastruttura ferroviaria per la Genova-Casella, operaio elettrico/elettronico ferroviario metropolitana, e operaio meccanico ferroviario metropolitana. Il primo si occupa delle attività di pronto intervento sugli impianti dell’infrastruttura ferroviaria, di verifica, manutenzione e sostituzione degli impianti principalmente relativi all’armamento e delle attività di diagnostica inerenti all’infrastruttura.

Il secondo profilo assicura le attività di installazione, manutenzione, verifica e revisione sugli impianti ausiliari della metropolitana, mentre il terzo profilo è dedicato alle attività di installazione, manutenzione, verifica e revisione sul materiale rotabile della metropolitana, oltre che alla riparazione dei guasti e ai collaudi.

Per partecipare alla selezione è necessario compilare i relativi moduli entro il 15 settembre 2023. Al termine dello screening delle prime candidature, a cura delle commissioni tecniche di Amt, verranno formate tre distinte graduatorie, una per ogni profilo, e saranno preliminarmente avviate alle fasi successive di eelezione le persone che si collocheranno nelle prime 10 posizioni. Seguiranno un colloquio tecnico e una prova pratica.

La prova verrà effettuata in una delle sedi Amt e sarà valutata in quarantesimi: chi otterrà un punteggio superiore a 24/40 sarà inserito in tre distinte graduatorie finalizzate all’assunzione, che varranno due anni a partire dalla data di pubblicazione.