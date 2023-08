All’Iit un nuovo consigliere: è l’ingegnere Gianluca Pettiti, arriva da una società diagnostica negli Usa

Genova. Nell’ultima seduta del consiglio dell’Istituto Italiano di Tecnologia si è proceduto alla nomina a consigliere dell’ingegnere Gianluca Pettiti, executive vicepresident Thermo Fisher Scientific.

Pettiti, laureato al Politecnico di Torino, vanta una lunga esperienza internazionale che l’ha portato a gestire organizzazioni industriali dagli Stati Uniti, al Brasile, alla Cina. Il suo background finanziario gli ha permesso di gestire con successo mercati in forte espansione, quali quelli della diagnostica della statunitense Thermo Fisher, società quotata alla borsa di New York. Il comparto della diagnostica ha conosciuto uno sviluppo esponenziale con lo scoppio della pandemia. L’impegno dell’Ingegner Pettiti in un settore di grande importanza quale quello delle scienze per la vita condotto a latitudini tanto distanti gli ha consentito di instaurare importanti relazioni istituzionali.

Gianluca Pettiti è anche member health and healthcare council del World Economic Forum.

Andrea Montanino, chairman del consiglio dell’Istituto Italiano di Tecnologia, sottolinea: “Il valore dell’esperienza manageriale di Pettiti nel settore delle life science si sposa con un’area di ricerca strategica anche per Iit con l’obiettivo di offrire un contributo importante per la costruzione di un futuro con minori incognite nella prevenzione e cura di malattie e epidemie”.

Il presidente del comitato esecutivo Gabriele Galateri, augurando buon lavoro all’ingegner Pettiti, pone l’accento “sulla sua esperienza internazionale che ci potrà offrire preziosi suggerimenti per l’analisi e la creazione di nuove opportunità di relazioni con realtà industriali e scientifiche multinazionali”.