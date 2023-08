Allerta caldo, a Genova già 400 richieste di cassa integrazione. Ma è allarme per rider e corrieri

Genova. Sono già 400 le richieste di cassa integrazione per ondata di calore arrivate alla sede Inps di Genova. Il dato è riferito al mese di luglio e sarà facilmente incrementato per effetto delle temperature record registrate in questi giorni di agosto, contrassegnati dal “bollino rosso” del ministero della Salute che mette in guardia non solo i soggetti fragili, ma anche la popolazione sana e attiva. D’altra parte, nonostante il protocollo d’intesa firmato a luglio in prefettura, non tutti i lavoratori risultano tutelati allo stesso modo.

Le domande possono essere presentate sino alla fine del mese successivo, quindi il quadro completo dell’estate potremo averlo solo a fine settembre – spiega Lorenzo Leoncini, direttore della sede Inps di Genova -. Il 90-95% delle richieste di cassa integrazione per eventi meteo riguarda l’edilizia, gli altri settori incidono in minima parte. Rispetto a quanto avveniva negli scorsi e nei restanti mesi dell’anno, le 400 domande di luglio sono senz’altro un numero significativo”.

La possibilità di chiedere la cassa integrazione per le lavorazioni in luoghi “non proteggibili dal sole” con temperature oltre i 35 gradi era già stata chiarita dall’Inps in una circolare del 2016. Poi, in un messaggio del 2017, il criterio era stato esteso alle “temperature percepite ricavabili dai bollettini meteo”, combinando dunque i valori termici e quelli di umidità. In particolare, il documento firmato a Genova ha stabilito che a far fede sono i dati meteo ufficiali delle rilevazioni Arpal.

“L’anno scorso anche le aziende strutturate erano frenate perché c’era il dubbio che l’Inps non riconoscesse la cassa integrazione – spiega Federico Pezzoli, segretario ligure della Fillea Cgil -. Quest’anno il meccanismo sta funzionando, vuol dire che abbiamo fatto breccia. Sappiamo che diverse imprese stanno attingendo alla misura, anche se si tratta dell’extrema ratio. Noi cerchiamo di sensibilizzare anche le ditte più piccole a rimodulare gli orari, aumentare le pause, mettere a disposizione acqua fredda e sali minerali“.

Tra i cantieri più grandi alcuni – come quelli delle autostrade – sono ancora nel periodo di fermo estivo, altri – come il Waterfront di Levante e le opere straordinarie in porto seguite da Pizzarotti – hanno optato per una riorganizzazione del lavoro in modo da riposare nelle ore più calde. Si inizia a lavorare alle 6 del mattino, si fanno micro-pause per idratarsi e si torna a casa nel primissimo pomeriggio.

“Stiamo facendo il giro dei cantieri ma non abbiamo notato criticità. Nelle ore più calde praticamente tutti i lavoratori vengono lasciati a riposo”, riferisce Andrea Tafaria, segretario della Filca Cisl Liguria. “Fortunatamente nessuno si è sentito male – conferma Mirko Trapasso, segretario ligure della Feneal Uil -. Abbiamo spinto molto per la cassa integrazione, speriamo che l’Inps la riconosca. Lo vedremo quando arriveranno le buste paga”.

Le contromisure per mitigare le conseguenze del caldo estremo prendono piede anche in realtà industriali come l’ex Ilva, dove si intensificano le pause vicino ai condizionatori. Anche i lavoratori della cantieristica navale e delle segnalazioni stradali hanno anticipato l’inizio della giornata lavorativa alle 5 del mattino.

Però c’è un’ampia fetta di lavoratori che rischia di esporsi al caldo eccezionale senza alcuna tutela. Le segreterie regionali della Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno chiesto un incontro urgente con le aziende dei corrieri (Amazon, Gls, Sda, Bartolini e Fedex). E hanno dato indicazioni a tutti i driver “di autotutelarsi abbassando i ritmi di lavoro ed effettuando pause più lunghe se ritenuto necessario trovandosi di fronte a temperature superiori ai 35 gradi, per davanti a tutto la salute dei lavoratori”. Ai datori di lavoro si precisa che “nessuna sanzione o addebito deve essere emesso nei confronti del lavoratore che metta in pratica azioni di autotutela per la propria salute”. Discorso simile per i rider delle consegne a domicilio, ancora meno sindacalizzati e a maggior ragione esclusi da protocolli di tutela.

Altro comparto sotto stretta osservazione è quello portuale, compreso nell’accordo siglato in prefettura. I sindacati genovesi hanno nuovamente sollecitato l’Autorità portuale e i responsabili della sicurezza delle singole aziende a “mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione per i lavoratori esposti alle alte temperature“. In passato era stato indetto uno sciopero per il mancato stop alle operazioni in banchina durante un’allerta rossa idrologica, ma al momento non si parla di fermo. “Certo, ci sono alcune attività che non possono essere svolte – precisa Fabio Ferretti della Filt Cgil – ad esempio quelle che richiedono l’ingresso dei lavoratori nei contenitori se questi sono posizionati al sole. Abbiamo avuto qualche segnalazione ma niente di grave. Per ora nessuna azienda ha chiesto di usare strumenti alternativi, monitoriamo costantemente la situazione con gli Rls”.

Nella pubblica amministrazione l’allerta caldo si può contrastare col ricorso allo smart working. Anche perché non tutti gli uffici sono dotati di impianti di condizionamento. Il Comune di Genova in queste ore ha ricordato ai propri dipendenti che in situazioni di emergenza meteo il regolamento consente di avvalersi del lavoro agile anche oltre i limiti previsti di norma (otto giorni al mese, due alla settimana) “al fine di favorire il benessere del dipendente, diminuire la mobilità cittadina in situazione di criticità, limitare o eliminare l’esposizione al rischio e favorire l’adozione di misure di autoprotezione e autotutela”. Tuttavia, complice il periodo ancora di ferie estive, solo “poche decine di persone” hanno sfruttato questa possibilità, come riferisce l’assessora al Personale Marta Brusoni. Nessuna indicazione specifica da parte della Regione, anche se “cinque dipendenti in provincia di Savona hanno chiesto di poter lavorare da casa – spiega l’assessora Simona Ferro – ma fruivano già dello smart working e hanno solo cambiato giorno”