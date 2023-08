Genova. Erano previsti e sono arrivati. I forti temporali in risalita dal mare hanno iniziato a colpire Genova con un nubifragio che ha già creato i primi effetti in serata con forti piogge e a tratti anche grandine. Resta in vigore fino alle 15.00 di lunedì 28 agosto l’allerta arancione su tutta la regione. E proprio le ore notturne tra domenica e lunedì si configurano come le più critiche dell’intera ondata di maltempo.

A Genova la polizia locale ha chiuso il sottopasso di via Milano, impraticabile perché allagato. Altri allagamenti si registrano in piazzale Parenzo, nella rotatoria di via San Giovanni d’Acri a Cornigliano e in via Canevari, a Sampierdarena in piazza Montano e via Degola. Chiuso il sottopasso di Staglieno, problemi anche in corso Torino. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti in città e frane nell’entroterra. Centinaia di fulmini sono caduti in mare illuminando il cielo davanti alla città.

Sono sospesi causa allagamento i servizi delle funicolari Sant’Anna e Zecca-Righi nel centro di Genova. Chiusa anzitempo per allagamenti anche la metropolitana.

Black out in diverse parti della città, ad esempio sui corsi di Circonvallazione a monte e in centro, tra via XX Settembre e la Foce, con disservizi anche agli impianti semaforici. Allagamenti nel centro storico con alcune zone, come via Orefici, trasformate temporaneamente in torrenti. Stessa sorte per molte scalinate come quella di via Robino a Marassi. Anche in via G.B. D’Albertis, a causa dei tombini che non drenano l’acqua, vasti allagamenti. In gran parte dei casi si è trattato di problemi momentanei, le caditoie hanno poi assorbito.

Grossi disagi anche alla stazione ferroviaria di Genova Principe: letteralmente un lago e una cascata d’acqua tra la sala d’ingresso e la scalinata che porta alle sale d’attesa. Anche in questo caso la situazione è rientrata nel giro di una mezzora anche se permangono problemi al funzionamento di scale mobili e alcuni negozi hanno subito allagamenti.

Allerta arancione, dopo e durante il nubifragio allagamenti e disagi in tutta la città

Al Lagaccio problemi a un muro di contenimento nel nuovo parcheggio inaugurato poche settimane fa sotto al ponte Don Acciai.

Alle 22.00 si registra una cumulata di 26,2 millimetri alla stazione di Genova Castellaccio, un’intensità notevole. Altri nuclei temporaleschi ancora più intensi risalgono dal mare, carichi di pioggia e di fulmini. Una situazione potenzialmente critica che andrà continuamente monitorata.

Scuole aperte. Per quanto riguarda le scuole, al momento le aperture degli istituti sono confermate (per chi debba effettuare gli esami di riparazione o per altre esigenze pratiche).

Si attendono nelle prossime ore ulteriori temporali con grandine e colpi di vento, possibili downburst e, nella giornata di domani, mareggiate. Sensibile il calo delle temperature, scese intorno a 22 gradi nel capoluogo.