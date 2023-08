Allerta arancione prolungata fino a domani su tutta la Liguria: “In arrivo i fenomeni più intensi”

Genova. È stata prorogata fino alle 15.00 di lunedì 28 agosto l’allerta meteo arancione per temporali emessa da Arpal su tutto il territorio della Liguria.

Dopo una fase pre-frontale di matrice esclusivamente temporalesca, il passaggio perturbato in arrivo sulla nostra regione vivrà nelle prossime ore gli effetti più intensi. Il minimo depressionario determinerà la localizzazione dei fenomeni, che includono temporali con grandine e colpi di vento, possibili downburst e, nella giornata di domani, mareggiate.

Il fronte vero e proprio è atteso dalla serata, accompagnato da un’estensione delle piogge diffuse che andranno avanti anche domani e da un sensibile calo delle temperature.

Nell’ultima ora si è formata una squall-line nel centro del Mar Ligure con le precipitazioni più intense dal mare fino a Cabanne di Rezzoaglio: 62mm/1h a Rapallo, 59 a Santa Margherita, 41 a Monte di Portofino (dati alle ore 12.40).

Le previsioni

DOMENICA 27 AGOSTO Tempo perturbato con precipitazioni, spiccata instabilità con alta probabilità di temporali forti e organizzati anche stazionari su tutte le zone. Da metà giornata intensificazione delle piogge, tra moderate e forti, con cumulate areali fino a elevate e localmente anche molto elevate. I temporali potranno essere accompagnati da grandinate, colpi di vento e locali donwburst. Deciso rinforzo dei venti fino a burrasca forte in serata: da Nord su ABD da Sud-Est su CE. Moto ondoso in deciso aumento.

LUNEDÌ 28 AGOSTO Ancora precipitazioni con cumulate areali fino a elevate, localmente molto elevate, e intensità tra moderata e forte. Alta probabilità di temporali forti e organizzati anche stazionari su tutte le zone per spiccata instabilità in parziale attenuazione da metà pomeriggio. I temporali potranno essere accompagnati da grandinate, colpi di vento e locali downburst. Venti di burrasca forte anche rafficati da Nord su ABD e da Sud-Est su C. Mare fino ad agitato o molto agitato con possibili mareggiate intense da Sud-Ovest sulle coste esposte di ABC.

MARTEDÌ 29 AGOSTO Venti di burrasca o burrasca forte settentrionali anche rafficati. Mare localmente agitato su A, mare agitato con possibili mareggiate su BC.