Allerta arancione, nubifragio a Rapallo: allagamenti e alberi squarciati dai fulmini

Rapallo. È il Tigullio la zona più colpita finora dal maltempo in Liguria con 62 millimetri in un’ora a Rapallo, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi.

La pioggia mista a grandine ha determinato allagamenti a Rapallo in via Mameli e in corso Italia nonostante i lavori che avrebbero dovuto prevenire simili conseguenze. Si dovrà verificare se le pompe non hanno funzionato e, in tal caso, perché. Sul posto l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio.

Due fulmini hanno squarciato due alberi nella zona di Sant’Anna.

I vigili del fuoco sono stati allertati per prosciugare alcuni scantinati allagati e per alcune persiane pericolanti. La situazione è tornata tranquilla nel primo pomeriggio, ma sono previste nuove precipitazioni nelle prossime ore.