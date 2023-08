Allerta arancione, i vicoli del centro storico “come fiumi” durante il nubifragio

Genova. Un’immagine più che che inusuale quella immortalata intorno alle 22 di domenica sera nella foto di Andrea Piccardo, commerciante del centro storico.

Via Orefici e la prima parte dei Macelli di Soziglia, vicoli tra i più noti e frequentati, trasformati in torrenti, per le piogge di queste ore e per via della rete dei tombini che non riceve.

E’ solo uno dei problemi provocati dal nubifragio di queste ore, in attesa che il fronte perturbato transiti interamente intorno alle 2 del mattino.

Nelle immagini si vede anche il difficile traffico dei pochi che hanno accesso a quell’area, tra retromarce alla cieca e avanzamenti lenti.

L’impressione è che alla fine dell’allerta la conta dei danni nei “caruggi”, tra allagamenti di bassi e negozi, sarà tutt’altro che irrisoria.