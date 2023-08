Alberto Marangon saluta la Sampdoria: andrà a rivestire il prestigioso incarico di team manager del Milan

Genova. Iniziamo con un saluto ad Alberto Marangon, che lascia per la seconda volta la Sampdoria (dopo il rientro del 2020), andando però a rivestire il prestigioso incarico di team manager del Milan e con un ‘bocca al lupo’ a Maya Yoshida, che dopo l’avventura in Germania, allo Schalke 04, ha deciso di intraprenderne una nuova negli U.S.A., al Los Angeles Galaxy.

In attesa dell’amichevole di domenica a Novara, il cammino delle partite di preparazione ha inanellato anche la vittoria del match con l’Entella, svolto a porte chiuse.

Ravaglia; Paoletti (46° Depaoli), Bereszynski (46° Ferrari), Murru (46° Lötjönen), Barreca (46° Giordano); Benedetti (46° Malagrida), Panada (46° Vieira), Askildsen (46° Verre); Stoppa (46° Léris), La Gumina (46° De Luca), Delle Monache (46° Borini).

A disposizione: Audero, Saio, Vitale, Yepes, Di Stefano.

Reti: al 17° Zamparo, 19° Askildsen; 69° Vieira, 79° Borini su rigore

La prima considerazione che sorge spontanea, è che questa volta Andrea Pirlo ha mandato in campo gli ipotetici titolari solo nel secondo tempo… e se così è stato, se ne deduce che Giordano, ma anche Lötjönen e Malagrida hanno fatto passi da gigante nelle graduatorie del mister.

Ciò premesso, passando a parlare di calcio mercato, più passa il tempo e più viene naturale pensare che la situazione si sbloccherà solo con la cessione di Emil Audero (almeno per quanto riguarda le operazioni in ballo col Sassuolo e cioè Gian Marco Ferrari e Andrea Consigli), anche se dall’Argentina giungono conferme del fatto che si sta guardando da quelle parti per puntellare la rosa, tanto da definire quasi chiuso l’ingaggio di Gonzalo Abrego, che arriverebbe in prestito annuale con opzione di riscatto dal Godoy Cruz. Il timore dei tifosi è che il suo arrivo possa essere legato ad una eventuale cessione di Benedetti, dal cui ricavare cash.

Sempre dal Rio de La Plata, giungono notizie di un’operazione con la Platense per prendere Marco Pellegrino, classe 2002, che invece potrebbe arrivare a titolo definitivo, qualora si fosse costretti ad abbandonare la pista olandese che porta a Xavier Mbuyamba, inseguito dal Celtic, oltre che dal Villarreal.

Mentre sembra si tacciano le voci relative ad altri giocatori del Fatih Karagümrük, ne rimbalzano di nuove sempre dalla Turchia, dove viene dato come nel mirino del Doria, un’ala destra di piede mancino, Olimpiu Vasile Moruțan. Tuttavia siamo in presenza di un’indiscrezione lanciata dal suo procuratore e quindi magari anche ‘pubblicitaria’… visto che fra le squadre interessate ha aggiunto anche Konyaspor e Palermo. Si tratta di un giocatore brevilineo e sgusciante, centrocampista del Galatasaray e della nazionale rumena, che nella scorsa stagione ha militato in prestito al Pisa (35 partite e 6 reti), risultando tra i giocatori più continui e sciorinando giocate sopraffini.

A proposito di centrali difensivi, un altro nome accostato alla Sampdoria è quello di Daniele Ghilardi (giocatore del Verona, reduce da una stagione in prestito al Mantova), che abbiamo avuto modo di apprezzare nei recenti Mondiali Under 20. Visto in tv, in tale occasione, è sembrato un difensore (alto 1,90) ‘rognoso’, di quelli di una volta e quindi con ampi margini di crescita.

Parlando della probabile cessione di Audero, ci siamo dimenticati di dire che fonti ‘granate’ ipotizzano come nome del suo sostituto in blucerchiato, quello di Etrit Fadil Berisha, ex Lazio, Atalanta e Spal ed ora al Torino.

Tralasciamo per ora di parlare delle piste che portano a Reggio Calabria (Zan Majer, Rigoberto Rivas, Michele Camporese e l’ex Riccardo Gagliolo), profili interessanti, ma subalterni al futuro destino della Reggina… come pure, solo per dovere di cronaca, segnaliamo una voce apparsa un paio di giorni fa, per poi cadere nel silenzio e riferita a Mateo Joseph Fernández-Regatillo, un 2003 con doppia nazionalità inglese e spagnola, che gioca nel Leeds.

Passando a parlare di cessioni, i tam tam di radio mercato continuano a battere la notizia di un Léris vicino al Monza, ma ne aggiungono una nuova, molto interessante: è quella che riferisce di un Andra Conti, che – essendo originario di Lecco – viene accostato alla squadra lombarda, recentemente confermata fra le iscritte alla Serie B dal Consiglio di Stato.

Trova di certo una collocazione in Lombardia, uno degli ex ragazzi di Felice Tufano, il giocatore di fascia destra, Marco Somma, che dopo una bella stagione a Pontedera, ha convinto la Pro Patria di Busto Arsizio a rilevarlo dalla Samp a titolo definitivo.

Niente di concluso, invece, per Elia Tantalocchi ed Ivan Saio (interessano entrambi al Brindisi, ma sull’ex portiere dell’Arzignano, hanno raccolto informazioni anche Cremonese, Foggia e Pro Vercelli).