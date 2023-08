Al via il Genova Street Food Fest, edizione dedicata alle erbe aromatiche: tutti gli eventi

Genova. Questa sera, alle ore 18.00, il Genova Street Food Fest 2023 aprirà ufficialmente i battenti in piazza delle Feste al Porto Antico, dando il via a un weekend ricco di sapori, artigianato e cultura locale. Organizzato dal collettivo Rasterman, il festival è un punto di riferimento per chi ama il cibo di strada e vuole approfondire la propria cultura gastronomica.

Il tema di quest’anno è un omaggio alle erbe aromatiche, da quelle più familiari come il basilico e il rosmarino, a quelle meno note ma altrettanto affascinanti come la pimpinella e la portulaca. Il programma prevede oltre 30 eventi tra showcook, degustazioni, mercatini e incontri, tutti pensati per esplorare il mondo delle erbe in cucina. Per effettuare acquisti saranno necessari dei gettoni, disponibili presso due casse.

SFF Awards

Tra le peculiarità del festival la possibilità per i visitatori di votare per il loro piatto street food preferito attraverso gli SFF Awards. I ristoratori sono stati invitati a creare un piatto che valorizzi un’erba aromatica, con un occhio di riguardo per la sostenibilità, gli ingredienti locali e i piccoli produttori. Per partecipare, basta scansionare il qr code situato all’uscita del piazzale delle Feste: eat, scan, vote!

Gli eventi in programma

Mercoledì 30 agosto

18.00: Inaugurazione e Showcook di Enrica Monzani, A Small Kitchen in Genova

L’edizione 2023 del Genova Street Food Fest si apre con un showcook a cura di Enrica Monzani, focalizzato sulla cucina ligure, che con l’occasione racconta anche il suo ultimo libro. La presentazione sarà condotta da Rossana Borroni.

19.00: Gradisca Cafè – Partiamo in fermento

A seguire, Gradisca Cafè presenterà NERO: Sakè Nero Italiano Infermento, offrendo un’occasione per esplorare questo particolare tipo di fermentazione.

20.00: Corochinato e Formaggi? Si può!

La serata prosegue con una degustazione guidata che abbina formaggi locali dell’azienda Dolce Fiorita e Corochinato, il tipico vermut genovese. L’evento, a pagamento e su prenotazione, è curato da Riccardo Collu di ONAF e condotto da Rossana Borroni. Su prenotazione – Info sul sito

21.00: La portulaca: non chiamatela erbaccia!

Federica Dentice chiude la giornata con uno showcook incentrato sulla portulaca, un’erba spesso sottovalutata ma ricca di sapore e nutrienti.

Giovedì 31 agosto

18.30: Degustazione di birre artigianali “Aspettando il Genova Beer Festival”

La giornata inizia con una degustazione di birre artigianali liguri Kamun e Taverna del Vara. L’evento, su prenotazione e a pagamento, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Papille Clandestine e sarà guidato da Barbara Boero. Su prenotazione – Info sul sito

19.30: Salamella di tonno, alghe e basilico

Marco Visciola della Tenuta Golfo Paradiso prende il palco per mostrare come le alghe possano arricchire la norcineria a base di pesce. La presentazione sarà condotta da Giorgio Minestrini.

20.30: Erbe aromatiche nei dolci

Nicolò Quatrida di Patisserie918 conclude la giornata con una dimostrazione live su come utilizzare le erbe aromatiche nella pasticceria, presentando la “Tarte Citron e Basilico”.

Venerdì 1 settembre

18.30: Gradisca caffè presenta… Gradisca Spirits La giornata si apre con la presentazione dei nuovi prodotti Gradisca Spirits. L’evento sarà condotto da Giorgio Minestrini.

19.30: Assaggiamo la norcineria ligure

Francesco Siri di ONAS e Rossocarne guideranno una degustazione guidata di salumi artigianali liguri. L’evento, su prenotazione e a pagamento, sarà presentato da Giorgio Minestrini. Su prenotazione – Info sul sito

20.30: Il Ceviche Peruviano

Carla Sujey Mendoza di Mi Rico Perù chiude la serata con uno showcook dedicato al ceviche, piatto tipico della cucina peruviana, arricchito con coriandolo.

Sabato 2 Settembre

11.30: Brunch: dolce e salato al Banano Tsunami

La giornata inizia con un brunch sul mare in collaborazione con Tazze Pazze, Viganotti, Patisserie 918, JaaNù Vegan Food e Anna Ramò. Due varianti del brunch saranno disponibili: vegana e tradizionale. Su prenotazione – Info sul sito

13.30: A brucar sui bricchi

Roberto Panizza del Ristorante Il Genovese e Francesca Cartisano di Makaja Pokè & More esplorano l’uso delle erbe selvatiche in cucina. L’evento sarà condotto da Marco Benvenuto di Zena a Toua.

16.30: Gradisca Cafè

Gradisca Cafè presenta M’Inchinotto, l’ultimo arrivato nella famiglia Basanotto.

17.30: Crocchette di Gallo Nero della Val di Vara con profumi del bosco Giorgio Nadali dell’Agriturismo La Fogona Della Val di Vara introduce il gallo gigante nero della Val di Vara, un presidio Slow Food.

18.30: Le bombette pugliesi alle erbe

Matteo Zedda in collaborazione con Tiflis & Macelleria da Carlo presenta bombette al pesto con erbe di campo. Rossana Borroni conduce l’evento.

19.30: Scopriamo i formaggi liguri attraverso i sensi

Riccardo Collu di ONAF guida una degustazione di formaggi liguri dell’Azienda Agricola Lavagè. Rossana Borroni conduce anche questo evento. Su prenotazione – Info sul sito

20.30: La focaccina & l’orto

Gabriele Pallini della Trattoria Rosmarino chiude la giornata con una focaccina al finocchietto e crema di prescinseua.

Domenica 3 Settembre

11.30: Brunch: dolce e salato al Banano Tsunami

La giornata inizia nuovamente con un brunch, offerto in collaborazione con Tazze Pazze, Viganotti, Patisserie 918, JaaNù Vegan Food e Anna Ramò. Due varianti saranno disponibili: una vegana e una tradizionale.

12.30: Prepariamo il “Panino dello Stretto”

Andrea Farsaci del Ristorante Pizzeria Lo Scalo guida gli spettatori nella preparazione di un panino che combina elementi della cucina messinese e ligure.

13.30: Il Cappon Magro Ricco: la salsa, la qualità, la fantasia

Degustazione Ligure presenta un evento di degustazione e preparazione del cappon magro, un piatto tradizionale ligure. L’evento sarà condotto da Marco Benvenuto e vedrà come relatrici Rosanna Firpo & Isabella Bruschi.

16.30: Cottura in Creta: Pulled Beef

Matteo Badaracco presenta un metodo di cottura antico, utilizzando la creta per preparare una Pulled Beef della Val D’Aveto.

17.30: Degustazione di caffè Specialty

Tazze Pazze offre una degustazione guidata di specialty coffee, proveniente dalla loro piantagione sostenibile in Honduras. Info e prenotazioni sul sito

19.30: Degustazione di vini Cascina Boccaccio

ONAV e Maninvino collaborano per una degustazione di vini biodinamici. Lorenza Olmi di ONAV guiderà l’evento. Solo su prenotazione – info sul sito

20.30: Una Passeggiata nel Bosco: Crocchetta di Prebuggiun con Pesto di Pimpinella

La Trattoria Dell’Acciughetta chiude la giornata e il festival con un focus sulle erbe del bosco, presentato da Matteo Rebora & Simone Vesuviano.

21.30: Private cocktails tasting

Gradisca Cafè offre un’esperienza esclusiva di degustazione di cocktail, aperta solo su invito. Info e prenotazioni allo stand del Gradisca

Il Brunch al Street Food Fest

Una delle novità più attese di questa edizione è il brunch sul mare, nella cornice del Banano Tsunami, disponibile sia Sabato che Domenica. Grazie alla collaborazione con Tazze Pazze, Viganotti, Patisserie 918, JaaNù Vegan Food e Anna Scuola di Pasticceria, il brunch verrà servito in due varianti: una vegana e una tradizionale.

Come Prenotare il Brunch del Week End e le Degustazioni Guidate

Per effettuare prenotazioni o per ulteriori dettagli, occorre consultare il sito ufficiale del Street Food Fest Genova. Per domande specifiche, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: info@streetfoodgenova.it.

Proposta Gastronomica

Per una visione completa dell’offerta culinaria, la proposta gastronomica dettagliata è disponibile sul sito ufficiale. Il sito include anche la tap list dei birrifici artigianali liguri e le proposte di caffetteria e pasticceria, tra cui il gelato artigianale alle erbe aromatiche.

Mercatino erbe aromatiche e artigianato

Un’altra aggiunta significativa a questa edizione è il mercatino dedicato all’artigianato femminile. Disponibile sia Sabato che Domenica, il Mercatino offre una vetrina per artigiane di talento come VereV HandMade, Cartapesto, Lallin Ceramiche e Chiara Illustrazioni e Grafiche. In aggiunta, sarà presente tutti i giorni con uno stand Terrae Azienda Ortofloricola, vivaio di Albenga specializzato nella coltivazione di fiori e aromi in vaso. Questa è un’opportunità per gli appassionati di cucina di acquistare erbe aromatiche in vaso e portare a casa un pezzo dell’esperienza gastronomica del festival.