Aggredito mentre era in diretta Facebook. Il cellulare registra colpi e frasi shock: “Mi dai il permesso di ammazzarlo?”

Alassio. “Ti aspettavamo, e mo’ che sei bloccato sei nelle mani nostre”. “Mi dai il permesso di ammazzarlo?”. “Muori qua!”. Sono solo alcune delle frasi più forti estrapolate da un video relativo al pestaggio, finito nel sangue, avvenuto al confine tra Alassio e Albenga, alle prime luci dell’alba dello scorso 31 luglio.

A quanto pare, nel momento in cui è stato raggiunto dai suoi aggressori, il ragazzo era impegnato in una diretta su Facebook. E così il cellulare, rimasto acceso, ha documentato live (solo audio, mentre la fotocamera inquadra un veicolo di fronte) l’intero accaduto.

E, mentre procedono serrate le indagini dei carabinieri di Alassio, che si stanno occupando della vicenda, il video ha iniziato a fare il giro del web. La diretta è piuttosto lunga, oltre i 50 minuti, ma la chiave è contenuta negli ultimi 8 minuti circa di registrazione.

Alle 4.02 del mattino il giovane, mentre è in auto, inizia una diretta sul gruppo Facebook “Baby Gang”. Un video in cui mostra la sua nottata, tra vizi, musica e viaggi in auto. A un certo punto viene fermato da alcune persone che lo avvertono: “Sei contromano”. Ne nasce una discussione, nella quale il giovane prima protesta, poi decide di ascoltare i consigli e di fare inversione; a metà della manovra però cambia nuovamente idea, parcheggia e torna a piedi a proseguire la discussione. “Non capisci che ti tolgono la patente?” “Ma a me non frega nulla degli sbirri”. Alla fine sale, riparte, ma si ferma ancora una volta pochi metri dopo, parcheggiando dietro un’auto.

Ed è qui che inizia il pestaggio. Qualcuno si avvicina: “Eccoti qua”. Il ragazzo replica: “Che è successo?”. “Adesso siamo le telecamere spente e siamo tra di noi”. Rumori riconducibili probabilmente all’apertura della portiera dell’auto, quindi un tonfo, poi emerge un altro dettaglio: “Mettilo giù”. “Pezzo di m***a, ce l’avevi il coltello eh? E mo’ che sei bloccato sei nelle mani nostre. Ti aspettavamo. Vuoi mordere? Mordi qua. Volevi fare il fenomeno con la falce (il coltello). O con la sabbia (la cocaina)? Strangola, addormentalo”.

La comparsa dell’arma ha mandato gli altri su tutte le furie: “Vai a chiamare la sicurezza”. Avvertimenti: “Mollalo (il coltello) o ti ammazzo qua, mollalo o ti sgozzo come una m***a, sappilo. Crepi”. “Guarda cosa aveva pronto. Guarda che c***o aveva pronto”. Altra voce: “Mi dai il permesso di ammazzarlo? Me lo fai ammazzare?”.

Un primo colpo. “Lo addormenti sì o no? Addormentalo”. “Muori qua!” grida una voce. Lui prova a implorare: “No, fratello“. Inutile. Pochi secondi dopo iniziano i colpi. Addosso gli viene trovato pure un cacciavite. La rabbia aumenta: “Cacciavite, coltello, sei forte eh? M***a che non sei altro”. Seguono grida, respiri forti e chiarissimi rumori riconducibili alle percosse. Una gragnuola di colpi. Lenti, potenti, regolari, metodici. Il mix di botte e insulti va avanti per poco più di un minuto. Finché una voce ferma i compagni: “Basta”.

I colpi cessano, si sentono invece i versi del ragazzo colpito. Gli aggressori lo imitano prendendolo in giro. Due aggressori si portano davanti all’auto e vengono finalmente inquadrati dalla videocamera in maniera nitida. Poi tornano dal finestrino. Lo insultano ancora, mentre il ragazzo continua a lamentarsi per il dolore. Finché qualcuno nota il cellulare: “Guarda che il telefono non stia registrando, prova a vedere”. E la diretta viene interrotta.

Il resto è cronaca dell’accaduto. Con alcuni passanti e testimoni (alcuni hanno raccontato che “il ragazzo era talmente gonfio e malconcio da risultare irriconoscibile”) che hanno notato il ragazzo esanime all’interno della sua auto vandalizzata (carrozzeria ammaccata e alcuni vetri sfondati). È successo intorno alle 5 del mattino, con chiamata immediata al 112 e tempestivo intervento del personale medico e delle Forze dell’ordine.

Ricevute le primissime cure sul posto, è stato caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove si trova tutt’ora ricoverato, in gravi condizioni.

Tra armi, droga e i contenuti dei dialoghi, sicuramente il video ha fornito nuovi e inquietanti risvolti alla vicenda, su cui stanno indagando i carabinieri per fare luce su tutti gli aspetti e chiarire le responsabilità a vario titolo dei protagonisti dell’accaduto.