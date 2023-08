Accoltellato per strada a Molassana, l’aggressore colpisce e si dilegua

Genova. Un uomo di 58 anni è stato accoltellato, poco dopo le 21 di venerdì 18 agosto, per strada, in via Piacenza a Molassana, a Genova.

Quando i soccorsi e le forze dell’ordine sono arrivati l’aggressore era già scappato.

La persona ferita è stata portata al pronto soccorso del San Martino inizialmente in codice rosso, il più grave, ma al momento le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto oltre ai medici del 118 e la Pubblica assistenza di Molassana, gli agenti della polizia di Stato che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Si tratta del secondo episodio di accoltellamento apparentemente senza motivo in città nel giro di pochi giorni. Una settimana fa un uomo di 55 anni era stato aggredito nei pressi della stazione di

Nella notte appena trascorsa segnalato un altro accoltellamento, ma nell’ambito di una lite, nella zona del terminal traghetti, in via Milano. Un uomo è stato portato in codice giallo al villa Scassi. Anche in questo caso è intervenuta la polizia.