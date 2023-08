A Genova ci sono più vigili che poliziotti, il Siap: “Serve più collaborazione, sindaco e prefetto firmino i patti sulla sicurezza”

Genova. Nel capoluogo ligure la polizia locale ha superato in numero gli organici degli uffici della questura e dei commissariati presenti sul territorio comunale. Si è parlato anche di questo nell’incontro tra i rappresentanti del Siap Genova, Sindacato italiano appartenenti polizia, locali e regionali (Roberto Traverso e Alessandro Dondero) e il prefetto Renato Franceschelli.

Al centro del confronto l’esigenza di mettere in campo un’azione istituzionale coordinata per utilizzare al meglio le esigue risorse umane a disposizione della polizia di Stato grazie a una necessaria collaborazione con le amministrazioni comunali presenti in provincia di Genova a partire dal Comune di Genova.

“La polizia di Stato − dice Traverso − si trova in un delicato periodo transitorio dovuto al difficile assorbimento in atto di un cambio generazionale che purtroppo solo negli ultimi anni comincia a essere supportato da nuove assunzioni, dopo lo sciagurato blocco dei concorsi pubblici di arruolamento che è durato più di 15 anni. Il prefetto ha convenuto sul fatto che i problemi della sicurezza reale o percepita presenti in una città metropolitana come quella di Genova non dipendono solo da interventi di polizia ma, come abbiamo ampiamente dimostrato durante il nostro dibattito pubblico sulla sicurezza percepita e reale tenutosi il 26 luglio a Genova, anche e soprattutto dipendono dall’esigenza di interventi urbanistici e sociali adeguati che trovano attuazione grazie ai Patti sulla sicurezza previsti dal decreto Minniti che a Genova di fatto non sono mai partiti”.

Traverso sottolinea come il sindaco e il prefetto, firmando quei patti, avranno la possibilità di investire su una migliore sicurezza urbana basata sul miglioramento dei servizi sociali.

“Calibrando le risorse umane a disposizione − aggiunge Traverso − si potrebbe dare un supporto fattivo agli organici della polizia di Stato in difficoltà, grazie ad attività specifiche di competenza della polizia locale che potrebbe monitorare assiduamente le strade e le vie della città per verifiche di tipo amministrativo, fermo restando le proprie competenze in materia di polizia giudiziaria che se applicate dovranno comunque essere condivise nell’operatività con le centrali operative delle forze dell’ordine per evitare il verificarsi di situazioni paradossali rischiosissime per l’incolumità degli operatori, visto che spesso accade che chi coordina il controllo del territorio non viene nemmeno informato della presenza di personale armato della Polizia Locale in borghese che opera sul territorio”.

Su questo, Traverso sostiene che sarebbe importante che si lavorasse per introdurre all’interno dei regolamenti regionali che governano l’utilizzo delle polizie locali dei criteri attuativi utili ad agevolare il coordinamento con le forze dell’ordine, ovviamente nel rispetto delle fonti normative di livello superiore a quelle regionali.

“Purtroppo, visto l’ormai evidente immobilismo istituzionale di una questura che preferisce rincorrere le iniziative politiche locali sulla sicurezza invece di valorizzare il ruolo istituzionale della polizia di Stato, in particolare all’interno del centro storico, abbiamo chiesto al prefetto di sensibilizzare il questore a fare scelte organizzative finalizzate a rafforzare l’attività investigativa o quella del controllo del territorio visto che incredibilmente le ultime assegnazioni di personale hanno visto l’incremento dell’ufficio tecnico logistico della questura con l’assegnazione di ben 5 poliziotti a fronte di solo uno per la squadra mobile, ufficio cardine per l’attività investigativa che sta registrando il minimo storico assoluto degli organici: -40% ripetto a quelli degli anni 2016/2017″.

Infine il Siap ha chiesto al prefetto di farsi carico di riaprire i bandi previsti dalla normativa vigente per l’assegnazione di alloggi alle forze dell’ordine previsti dalla legge 52/1976 in collaborazione con Arte e di tenere il sindacato informato sui bandi di assegnazione regionali che recentemente sono stati oggetto di una costruttiva apertura da parte della Regione Liguria.