A cinque anni dal crollo la Sampdoria rende omaggio alle vittime del Ponte Morandi

Genova. Anche l’UC Sampdoria ha partecipato questa mattina alla commemorazione in ricordo delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, a cinque anni dalla tragedia.

La cerimonia è stata promossa dal Comune di Genova insieme al Comitato Parenti vittime del ponte Morandi.

In rappresentanza della Sampdoria, alla Radura della Memoria sono intervenuti il presidente Marco Lanna e l’head of performance Nicola Legrottaglie, che hanno preso parte commossi alla cerimonia e al minuto di raccoglimento fissato alle 11.36, la stessa ora in cui quel maledetto 14 agosto 2018 il ponte si spezzò, inghiottendo con sé 43 vite.