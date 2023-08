A Chiavari la seconda tappa del 47° Giro della Lunigiana, il “Tour de France” del ciclismo giovanile

Chiavari. Venerdì 1 settembre arriva a Chiavari la seconda tappa della 47° edizione del Giro della Lunigiana. La corsa, che si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre 2023, è la più importante gara a tappe per la categoria Juniores. 28 in totale le squadre partecipanti: 16 le selezioni regionali, 12 quelle internazionali.

La partenza è prevista da Portofino alle 10.30 e l’arrivo, passando per l’entroterra, a Chiavari in corso Colombo per le 13.15. Il giro della Lunigiana attraverserà via Parma, via Piacenza, viale Kasman, viale Marconi, via Tito Groppo giungendo nel tratto di levante di corso Colombo, all’altezza della rotonda Ravenna. Atteso nel pomeriggio di venerdì 1 settembre, intorno alle 16.30, anche il passaggio in via Parma, sino all’intersezione con il ponte per San Salvatore, del 2° Giro della Lunigiana Donne Juniores, con partenza e arrivo a Gattorna.

“La tappa di Chiavari è una novità per il Giro della Lunigiana, il Tour de France del ciclismo giovanile che scopre ogni anno i talenti del ciclismo internazionale. Per la nostra città è una grande occasione sia a livello sportivo-sociale che di promozione turistica. Grande è l’attesa per una manifestazione sportiva così importante capace di catalizzare l’interesse di media e pubblico” spiega l’assessore allo sport e alla promozione della città, Gianluca Ratto.

Sono previste temporanee modifiche alla viabilità nei tratti interessati dal percorso del Giro della Lunigiana, oggetto di specifico provvedimento da parte della Prefettura di Genova che verrà comunicato a breve. Come da ordinanza n.84 della Polizia Locale, dalle ore 7 di venerdì 1 settembre, fino a cessata necessità, è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli in via Piacenza nel tratto compreso tra il civico 301 e il ponte della Maddalena, in viale Marconi, in via Tito Groppo, in corso Colombo fino alla rotonda Ravenna, nel tratto più a ponente, in piazza Giovanni Paolo II, nell’area adiacente alla rotonda Ravenna e nella parte a monte del piazzale di ponente.