“11.36”, un podcast racconta la strage del ponte Morandi: tra testimonianze e intercettazioni gli allarmi inascoltati in nome del profitto

Genova. Il crollo del ponte Morandi a Genova non è stata solo una tragedia in cui hanno perso la vita 43 innocenti. E’ una strage che ha ferito un’intera città e un intero Paese. Il processo in corso vede imputate 58 persone accusate di gravissimi reati: disastro colposo, attentato alla sicurezza pubblica dei trasporti, omicidio plurimo, falso.

Perché, come è emerso fin dalle prime indagini e come sembra confermato via via nello scorrere delle testimonianze in aula, quella catastrofe poteva essere evitata se fossero stati fatti i controlli e le necessarie manutenzioni. Invece, quello che è accaduto rimarrà per sempre nella memoria collettiva di ogni genovese che oggi si ritrova ad attraversare il nuovissimo ponte San Giorgio, costruito a tempo di record per tornare a unire una città spezzata.

Ma, come raccontano le molte voci del podcast realizzato dal giornalista del Fatto Quotidiano Marco Grasso “11.36” (il titolo è quello dell’ora del crollo, le 11.36 del 14 agosto 2018) quella ferita non si è affatto rimarginata. Non per i superstiti né per i parenti delle vittime, non per chi secondo la procura di Genova ha enormi responsabilità in quello che è accaduto, e non per i genovesi che avranno per sempre negli occhi quel ponte che si è sbriciolato inghiottendo 43 persone.

Il podcast, a cinque anni di distanza, ricostruisce quei fatti attraverso le voci degli stessi protagonisti: le intercettazioni inedite, le testimonianze di familiari delle vittime, sopravvissuti e sfollati, il ricordo dei soccorritori e di chi ha lanciato allarmi inascoltati, la cronaca del processo che vede oggi imputate 58 persone, tra cui l’ex ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci.

Una storia complessa e terribile quella del crollo del ‘ponte di Brooklyn’, come lo chiamavano gli abitanti della Valpolcevera. Una storia di report falsificati in virtù della massimizzazione dei profitti che ha portato a quella che il consulente di parte civile Paolo Rugarli ha definito “una catastrofe alla Chernobyl”. Mentre lo Stato non controllava.

Aspi si “autocertificava” la sicurezza del viadotto, come dice in una delle tante intercettazioni Gianni Mion, manager dei Benetton – appaltando i controlli a una sua società, Spea, che per Mion era “una banda di lazzaroni”. Non si può però capire questa vicenda senza ricostruire l’intreccio tra politica e affari, rimasto fuori dal processo: “Mandavano i ciechi a fare i controlli – dice Paolo Berti, uno degli imputati intercettati – e quello là è il presidente Costa, che mangiava il panettone insieme a noi”. Il riferimento è a Paolo Costa, ex ministro del governo Prodi, che ha privatizzato le autostrade e si è ritrovato tra il 2011 e il 2020 a fare il presidente di Spea. Arruolare pezzi di Stato era una prassi dei Benetton e racconta bene il fenomeno che l’avvocato di parte civile Raffale Caruso definisce “un caso scuola di cattura del regolatore”. Il finale di questa storia è amaro: dopo aver minacciato la revoca delle concessioni, lo Stato si è ricomprato Aspi, per oltre 8 miliardi. Un classico delle privatizzazioni all’italiana: i profitti ai privati, i debiti alla collettività.

Il podcast di Marco Grasso, di cui un mese fa è uscito il libro-inchiesta il Crollo, sempre dedicato alla strage del Morandi, racconta tutto questo. Una storia che non può e non deve lasciare indifferenti, nemmeno a distanza di 5 anni. Il podcast è disponibile su Spotify e sulle principali piattaforme.