Voltri, inaugurazione della nuova spiaggia libera attrezzata davanti al parcheggio della Pam

Genova. Ci siamo, dopo qualche settimana di attesa rispetto agli annunci, domani, giovedì 6 luglio, alle 9 del mattino, sarà inaugurata ufficialmente la nuova spiaggia libera attrezzata di Voltri.

Lo spazio di litorale sarà gestito dalla società partecipata comunale Bagni Marina Genovese e si troverà, sostanzialmente, all’altezza del parcheggio del supermercato Pam.

L’appuntamento per l’inaugurazione, a cui parteciperanno tra gli altri l’assessore comunale al Demanio marittimo Mario Mascia e il presidente del municipio Ponente Guido Barbazza sarà in via Don Giovanni Verità, di fronte a piazza Lerda.

L’obbiettivo dell’amministrazione non è solo quello di offrire uno spazio con servizi alla popolazione del ponente e ai fruitori della spiaggia ma anche di presidiare l’area del parcheggio talvolta teatro di situazioni di degrado e piccola criminalità.

In vista della stagione estiva e del “campeggio selvaggio” nel parcheggio sono stati installati limitatori d’altezza per evitare la sosta di camper abusivi.