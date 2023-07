“Violenza e dolore, viviamo nella paura”: la convivenza impossibile tra la Rems e i residenti di Pra’

Genova. “Abbiamo paura e ci sentiamo abbandonati e presi in giro”. Queste sono le parole che riassumo lo stato d’animo delle famiglie che vivono nei pressi della Rems – residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza – collocata sulle alture di Pra’ e che da mesi denunciano una convivenza impossibile con la struttura che ospita una ventina di “autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi”.

“In questi giorni la struttura è sotto i riflettori per il prossimo arrivo di Luca Delfino – si sfogano ai microfoni di Genova24 – ma qua sono anni che non facciamo vita. L’evasione della scorsa notte è stata l’ultima di una lunga serie, la situazione non sembra essere sotto controllo. Noi non sappiamo chi siano gli ospiti di questa struttura, non sappiamo cosa hanno fatto, ma tutti i giorni assistiamo a scene che nessuno vorrebbe vedere alle quali sono esposti anche i nostri bambini“.

Un’esposizione dovuta ad una distanza veramente ravvicinata, con le finestre della struttura che distano pochi metri da quelle delle case di questo piccolo borgo collocato alle spalle di Pra’, poco sopra le caratteristiche serre famose per il basilico. “La notte qua è un inferno – raccontano – con urla, rapporti sessuali a vista dalle finestre, film pornografici a tutto volume, violenza e dolore. Non giudichiamo quello che fanno queste persone, sicuramente in una condizione di disagio e forse malattia, ma noi non possiamo più vivere in questo modo. Ci sentiamo in pericolo, soprattutto per i nostri figli“.

Quello che spaventa di più i residenti sono però le fughe, che in questi anni sono state numerose, e ben superiori a quelle raccontate dalla cronaca dei quotidiani. “Talvolta siamo stati noi ad avvertire gli operatori che qualche ospite era fuggito – raccontano – Una volta un ragazzo tentando la fuga è precipitata da un muro, rimanendo a terra ferito nel cuore della notte gridando per il dolore per una decina di minuti. Noi non dormiamo più. E poi le parole che abbiamo sentito in queste ore, per cui dentro questa struttura ci sarebbero persone considerate anche più pericolose di Luca Delfino, sicuramente non ci tranquilizzano”.

L’ultimo caso è quello di un giovane straniero, cittadino marocchino di 37 anni, che la notte di mercoledì 19 luglio, dopo aver sfondato il cancello di ingresso, è fuggito. L’uomo è tutt’ora ricercato, ma secondo quanto appreso avrebbe nel pomeriggio contattato gli operatori della salute mentale che lo seguono e potrebbe quindi fare rientro nella struttura. Non si sa per quanto. Un’altro episodio balzato alle cronache cittadine fu quello di dell’ultrà Pietro Bottino, noto come ‘lo squalo’, che morì poco dopo la fuga, schiantandosi sulla A26.

“La scelta di villa Caterina è nata come provvisoria – racconta Claudio Chiarotti, ex presidente del Municipio Ponente, oggi consigliere d’opposizione – quando la normativa che istituiva i Rems subentrò nel 2015 Regione Liguria era in ritardo con la predisposizione di una struttura in provincia di La Spezia. Per cui l’allora assessore Sonia Viale convertì questa struttura pensata, progettata e costruita come residenza per disabilità come l’autismo. Era un progetto d’avanguardia, poi interrottosi. Da quel momento nessuno ha più pensato a come evitare che la situazione esplodesse. Oggi è esplosa e a rischiare tutti i giorni sono queste famiglie, abbandonate dalle amministrazioni”.

Quello che richiedono i residenti è una cosa soltanto: “Vogliamo sicurezza, vogliamo vivere serenamente. Non vogliamo essere esposti a tutto questo. Crediamo che questa collocazione non sia adatta per noi ma anche per le persone che sono lì dentro. Deve essere trovata una soluzione alternativa e siamo pronti a fare tutto il possibile per risolverla”.