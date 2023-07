Villa Gruber, area cani chiusa dopo un incidente. Il comitato propone spazi alternativi dentro il parco

Genova. L’attuale area sgamabatura destinata ai cani di Villa Gruber è stata chiusa dalla polizia locale a seguito di un incidente avvenuto nei giorni scorsi ai danni di una signora che, entrata per far correre il proprio amico a quattro zampe, per cause da approfondire è caduta procurandosi una ferita abbastanza grave da necessitare di un ricovero in ospedale, con tanto di trasporto in ambulanza.

Tornata poi a casa, la signora ne avrà per qualche giorno. Nel frattempo, però, l’area cani del parco resta chiusa, aggravando i disagi per i tanti padroni di cani della zona che in queste settimane, a seguito del giro di vite dell’amministrazione civica sulla conduzione degli animali domestici negli spazi pubblici, stanno chiedendo aree nuove e maggiormente attrezzate.

Una chiusura che arriva quindi come una vera e propria tegola, in un periodo dell’anno dove la possibilità di accedere al verde pubblico è fondamentale per alleviare la calura estiva. Anche e soprattutto per i cani: “Non sappiamo per quanto tempo resterà chiusa e non possiamo escludere che non riapra proprio più visto le condizioni in cui versava. Sono anni che lo segnaliamo – sottolinea Maurizio Ciolli, uno dei rappresentanti del Comitato di Villa Gruber – Ovviamente questo evento rende ancora più difficile una situazione già complicata, come è noto. All’amministrazione civica e al municipio di riferimento abbiamo sottoposto l’idea di predisporre un nuovo spazio all’interno del parco, più funzionale e sicuro“.

Si tratta di una grossa aiuola nella parte più a ovest del parco: una zona facilmente raggiungibile ma lontana dal parco giochi per i bimbi e oggi non usata: “E’ fornita di grosse alberature, cosa che rappresenta un doppio vantaggio – spiega Ciolli – da un lato riparata dal sole e dall’altro ha una vegetazione praticamente non ‘rovinabile’ da parte dei cani“. La speranza è quindi quella che quest’episodio, seppure non lieto, possa in qualche modo velocizzare l’iter di una transizione verso un nuovo assetto più inclusivo di uno dei parchi più frequentati della città.