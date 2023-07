Via Terpi, palazzo ‘si muove’: disposta l’evacuazione, 32 famiglie fuori casa

Genova. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì in via Terpi, al civico 20a, per verificare la stabilità di uno dei palazzi che affacciano sopra il cantiere dello scolmatore del Bisagno dopo un allarme partito dai sensori di movimento del cantiere di consolidamento del palazzo stesso. Le verifiche hanno portato alla decisione di evacuare il palazzo in via precauzionale, il che significa che 32 famiglie, circa 65 persone, devono lasciare le loro case e spostarsi in un’altra sistemazione.

“Questo è un edificio attenzionato da qualche decennio, perché aveva dei movimenti che venivano controllati anche con sensori di movimento installati anche dall’università – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione civile Sergio Gambino, presente sul posto – in seguito a questi movimenti, il condominio aveva deliberato di effettuare dei lavori di messa in sicurezza che prevedevano il posizionamento di pali a sostegno delle fondamenta. A seguito di questi lavori i sensori hanno riscontrato movimenti anormali della struttura, e l’ingegnere che sta dirigendo i lavori ha ritenuto opportuno far evacuare l’edificio per poi far rientrare gli abitanti in sicurezza”.

“Non è chiaro quanto questi lavori di messa in sicurezza continuino a muovere la struttura – prosegue Gambino – Non è chiaro ancora neppure quanto gli abitanti resteranno fuori, potrebbe essere sino al completamente dei lavori, e dunque 30 giorni, o meno: dipende se i movimenti continueranno”. Al momento i tecnici della ditta che sta effettuando i lavori “tendono a escludere una relazione con il cantiere per lo scolmatore – ha concluso Gambino – perché il movimento è stato riscontrato durante i lavori di consolidamento delle fondamenta”.

“Al momento abbiamo recuperato i contatti con tutte le persone tranne due nuclei che dobbiamo ancora intercettare, e tre famiglie hanno chiesto assistenza in albergo – ha detto il vicesindaco Pietro Piciocchi, anche lui sul posto – Tutti gli altri si stanno sistemando autonomamente. Da ciò che ci hanno detto i tecnici, i movimenti sono stati provocati dagli scavi per la palificazione finalizzata al consolidamento del palazzo, ma gli accertamenti sono in corso. Cercheremo di stare vicino il più possibile a queste persone, e di accelerare il loro rientro a casa. Tendiamo a escludere che ci siano legami con il cantiere dello scolmatore, non possiamo dire che l’origine del problema siano le esplosioni in cantiere, deve essere fatta un’analisi tecnica”.

L’edificio in questione, come detto, è monitorato da tempo perché sorge su una collina soggetta a movimenti, ed è stato per questo aperto il cantiere per il consolidamento delle fondamenta. Da qualche settimana sono stati installati i sensori, che scattano nel momento in cui rilevano appunto movimenti sospetti, cosa accaduta nel pomeriggio di venerdì: per i sensori il palazzo si è “mosso”, ed è dunque partito l’allarme.

Trattandosi appunto di sensori di movimento relativi alla stabilità strutturale, l’attenzione è massima, e sul posto oltre ai vigili del fuoco è intervenuta anche la Protezione Civile insieme con gli ingegneri del Comune. Gli abitanti del palazzo sono scesi in strada subito in attesa di istruzioni da parte delle autorità, e hanno confermato che è frequente sentire tremori e vibrazioni nel palazzo in concomitanza con le esplosioni nel cantiere.

“È un palazzo che ha problemi da anni, ed è per questo che abbiamo proceduto con i lavori di consolidamento – ha spiegato l’amministratore di condominio, Stefano Martorana, accorso immediatamente sul posto – ma è tutta la collina che, come è noto, da sempre subisce movimenti e dissesto. Basta guardare i palazzi intorno. Il terreno è argilloso e probabilmente attraversato da una falda. Recentemente abbiamo fatto installare sensori, grazie anche all università, e in questi giorni sono stati registrati continui movimenti di frazioni di millimetro, ma che si continuano a sommare. Per questo, in via esclusivamente precauzionale, i residenti resteranno fuori casa fino al completamento del consolidamento, e se, ovviamente, non usciranno criticità”.