Via Balbi, tentano di rapinare una gioielleria e colpiscono il titolare alla testa con il calcio della pistola

Genova.Tentata rapina in una gioielleria di via Balbi questo pomeriggio poco dopo le 16. Due uomini a volto coperto sono entrati nella gioielleria Denaro e hanno minacciato il titolare per farsi consegnare l’incasso.

Alla reazione dell’uomo uno dei due banditi lo ha colpito con il calcio della pistola ferendolo alla fronte.

Poi sono fuggiti approfittando dei vicoli del centro storico. Secondo quanto appreso avrebbero anche sparato un colpo che potrebbe però essere quello di una pistola a salve.

Sul posto oltre al personale sanitario le volanti della polizia, la squadra mobile e la scientifica. L’uomo, sanguinate al volto, è stato accompagnato all’ospedale Galliera in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi.

Dopo la fuga il titolare della focacceria che si trova accanto al negozio rapinato ha cercato di rincorrere i rapinatori fino in fondo a via Balbi, ma si è visto puntare l’arma in faccia e ha dovuto desistere. L’esercente, ascoltato con altri testimoni dalla polizia, ha detto di aver sentito gli uomini parlare in italiano.

“E’ successo tutto in pochi istanti, abbiamo sentito dei colpi ma non sappiamo se fosse una scacciacani o se fossero i rumori di un cantiere, mio marito ha sentito urlare il titolare della gioielleria, ‘fermateli!’, e quando lo ha visto aveva il volto tutto insanguinato”, è il racconto della proprietaria di una fotocopisteria. “Li abbiamo visti scappare, avevano il volto coperto”.

“Incredibile che sia accaduto qui – dice il commesso di un minimarket – qui davanti ci sono gli uffici della polizia e alcune pattuglie erano passate pochi minuti prima per dei controlli”.

Oltre al vaglio delle testimonianze gli agenti si occuperanno di ottenere i filmati delle telecamere di videosorveglianza, numerose, dei negozi vicini.

Il titolare della gioielleria è stato dimesso dall’ospedale in serata con una prognosi di sette giorni.