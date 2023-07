Genova. Paura questo pomeriggio in via Assarotti dove è fuoriuscito fumo da una centralina elettrica nei fondi di un palazzo al civico 12 e contemporaneamente si è verificato un blackout che ha interessato diversi palazzi della via.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai tecnici di Enel.

La situazione al momento è sotto controllo ma in buona parte della via manca la corrente elettrica. Spenti anche gli impianti semaforici. Sono in corso verifiche tecniche per capire cosa sia successo. Molte persone sono scese in strada.

Un residente ha raccontato di aver sentito “un forte boato” quando è saltata la luce.