Val Bisagno, firmato il Patto Educativo tra Ic Molassana e le realtà del territorio

“Nell’ambito di una pluriennale collaborazione scuola-extrascuola, Docenti e Esperti condividono e realizzano attività in grado di dare risposte ai plurali bisogni degli alunni e realizzare percorsi di inclusione digitale per studenti più esposti ai rischi di povertà educativa. La pandemia è stata affrontata valorizzando la sinergia già presente, sviluppando ulteriormente i rapporti di collaborazione e complementarietà delle esperienze e delle competenze che scuola e territorio possono mettere in campo. Ciò ha favorito un impiego efficace delle risorse per: implementare-allestire ambienti funzionali all’apprendimento e riqualificare-innovare la didattica internamente. Verso l’esterno ha rafforzato il rapporto e la collaborazione con i soggetti istituzionali e non attivi sul territorio. Le esperienze maturate in rete suggeriscono di contrastare la povertà educativa e rispondere alle nuove emergenze hanno evidenziato evidenziano l’importanza di mettere a sistema le buone pratiche e ricondurre gli accordi verso la definizione di un Patto educativo di comunità per: ottimizzare e valorizzare le risorse dedicate al benessere di bambini e adolescenti, in particolare dei più fragili; rispondere ai bisogni educativi; contrastare le povertà. Il Piano Scuola Estate diventa così occasione per pensare un sistema educativo integrato che impegni l’intera comunità territoriale in azioni coordinate e complementari di sostegno alla crescita della persona umana, al contempo concorrendo a sviluppare le capacità organizzative e collaborative di tutti i partner. Il presente patto si configura come uno strumento aperto al territorio. Si tratta dell’inizio di un percorso al quale potranno aderire successivamente anche altri enti. Ogni ente coinvolto successivamente avrà quindi la possibilità di proporre e condividere le proprie attività al fine di aggiornare il presente patto”.

Le iniziative messe in campo dal Patto Educativo di Comunità sono molteplici e corrispondono ad azioni atte a consolidare e implementare la comunità educante, si prospettano azioni laboratoriali co-gestite tra comunità scolastica e partner.

Conclude con soddisfazione il dirigente scolastico Maria Teresa Vacatello ”Oggi è una giornata importante: siamo qui, insieme, a progettare il futuro dei bambini e dei ragazzi, uniti da valori comuni. Intendiamo contribuire a fare emergere e rinforzare la consapevolezza dell’agire umano attraverso il dialogo e l’ascolto, strumenti fondamentali per vivere in comunità. Il Patto realizza una rete aperta ai contributi delle diverse agenzie educative ed enti istituzionali, capace di accogliere il pensiero dell’altro senza giudicarlo, rilanciando con il dialogo.”